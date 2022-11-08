上海首個城市流浪貓基地建成　還可到貓島領養　流浪毛孩有家了

大家好，我是喵耳朵。

你敢相信嗎？在寸土寸金的上海灘，有着30餘畝地是專門為流浪貓修建的「貓島」！



這裏就是上海首個「流浪貓城市管理基地」和「上海城市流浪動物精細化管理宣傳教育基地」！

由多家基金組織和社會組織共同出資建立，於9月4日正式向全體市民開放！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這個流浪貓的小天堂，位於上海市浦東新區「寵物番」公益基地，我們今天所說的「貓島」，正是「寵物番」基地中的一個湖心島。

貼近自然，設施全面，十分適宜貓咪居住！

據工作人員講述，目前貓島上的住客，都是在市區內收容的流浪貓，也會有一些暫時無法被領養的小貓咪，在這裏度過短暫愉快的過渡期~

工作人員會負責給剛來的貓咪安排科學的「隔離」與體檢，保障原住民和剛上島的貓貓們的身體健康。

並且還會有人每天定時定點給貓咪添糧、鏟屎、換貓砂，也會陪牠們玩一會兒玩具，給予牠們關愛~

目前，島上的流浪貓數量大約有二十多隻。據工作人員講述，「貓島」目前能容納的最大數量大概在200-300隻流浪貓。

雖然數量不多，但牠能為200-300隻流浪貓提供一個家，一個不用擔心寒冷，不用擔心車流，更不用忍飢挨餓的世外桃源。

這些生活在貓島上的貓咪都會有自己的名稱和編號，市民們可以來這裏領養自己喜歡的貓咪，方便大家實現領養代替購買！

而且空餘出來的位置，還能夠救助更多的還在漂泊的小流浪，一舉兩得~

你領養了一隻貓，幫兩隻小流浪找到了家，是不是很心動！

如果咱們粉絲有上海本地的想要領養這些小流浪的，可以微信搜索「阿拉寵公益平台」，申請加入他們的「貓島益行」活動。

進入貓島之前需要在平台提前預約，都是免費的！

除了流浪貓的領養工作，他們還建立了導盲犬基地，並和上海松江分局合作，開放了退役警犬領養工作！

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不過因為大家的熱情太甚，退役警犬的領養項目目前已經飽和，申請通道暫時關閉！

有想要領養退役警犬的朋友，可以關注平台，說不準哪天就有你的狗呢~

不得不說，上海的政府真的為毛孩子們一路開啟了綠燈。疫情時的寵物方艙，純公益性質，幫許多轉運家庭解決後顧之憂。

小區內的「寵物餵食機」，投一個塑料空瓶子或者一元錢就能領到口糧！

除了這些外，還有很多很多。雖然上海曾經也有不光彩的地方，但我們不能因為一件事，就否認掉這座城市美好的一面。

功過不相抵，但我們也不是二極管。上海這座城市，確實有一直走在毛孩子的身邊，每一件事都是最好的證明。

一個對生命有情的城市，定不會被大家辜負。什麼是城市榜樣？上海，絕對是！

在看+擴散，上海建立首個城市流浪貓基地！快轉發給你的家鄉！抄作業！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】