日本哥基放「響屁」自己嚇自己　網友笑翻：想聽聽聲音有多響亮

日本一名飼主日前在社交平台上分享一段3秒影片，是家中哥基被自己的「響屁」嚇得跳起來，雖然影片靜音無法聽到屁有多大聲，但仍讓人見識到哥基的瞬間爆發力，意外在Twitter上引發熱議。



從Twitter用戶@BELL_1030上傳的影片可以看到，10歲的哥基「貝兒」（ベル）先是側躺在地上休息，接著像是被什麼嚇到「整隻狗彈起」，接著像沒事一樣走出鏡頭外。原來，當時超放鬆的牠被自己突如其來的「響屁」嚇到了，短短3秒鐘展現了貝兒超強的「瞬間爆發力」，笑翻大批網友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼哥基放「響屁」自己嚇自己XD 完整影片在後～▼▼▼

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飼主接受日本網絡媒體採訪時表示，貝兒其實對自己的屁聲相當敏感，經常被自己嚇到，卻不怕打雷或煙火的爆破聲，雖然已經10歲了，卻似乎還沒習慣自己的屁聲，因此類似的情況經常發生。

貝兒被自己嚇到的「超糗瞬間」被分享到Twitter上，吸引大批網友湧入留言表示「好想聽聽聲音有多響亮」、「不管看幾次都覺得好好笑」、「貝兒：欸欸是誰？反正不是我⋯⋯」、「能捕捉到這瞬間的主人也很厲害」、「小美女也會被自己屁嚇到呀。」

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