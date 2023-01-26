Wi-Fi 訊號狂斷找不出原因　罪魁禍首是這條橙黃色的「厚毛巾」

無線網絡有時候訊號不好並不容易抓到元凶，但沒想到家中毛孩也是讓WiFi訊號變差的原因。一名網友抱怨近日來家裡WiFi訊號時好時壞，怎麼樣都找不到原因，後來某天目擊到自家長毛貓竟然把WiFi當皇位爽坐，一坐就是好一陣子，讓他超傻眼。



Twitter網友「ネコランド」是一對愛貓夫妻，家裡養了三隻貓，分別是挪威森林貓哥哥雷伊(レイ)、襤褸貓妹妹艾瑪(エマ)及小步舞曲貓弟弟諾曼(ノーマン)，三隻貓咪都相當有特色，飼主也經常在Twitter上曬出三隻貓咪的日常生活，吸引不少愛貓的網友們追蹤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼Wi-Fi訊號狂斷的真相只有一個！▼▼▼

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日前這對夫妻發現家裡的WiFi訊號變得時好時壞，有時候好好的下一秒卻突然訊號減弱不少，找了半天也沒發現為什麼WiFi訊號變差的原因，直到某天牠們目擊到妹妹艾瑪竟然整隻貓咪把WiFi訊號分享機當成皇座整隻趴在上面，這才發現原來這就是導致最近WiFi訊號變很差的主因，讓夫妻倆不禁直呼「WiFi變成貓fi了」。

照片貼出吸引超過萬人按讚，網友留言表示「本來還以為說是貓咪咬斷電纜線，結果竟然連WiFi都能影響」、「喵星人發送干擾電波讓無線網絡失效了」、「貓咪應該是把WiFi機當成暖爐桌在坐了，因為溫溫的很舒服吧」。

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