日本曼切貓熟睡被門鈴吵醒怒瞪門口　兄弟反差模樣惹網民笑翻

不知道大家有沒有在睡夢中被門鈴吵醒的經驗，正當我們躺在床上呼呼大睡，突有包裹或鄰居來按鈴，雖然起床很困難，但還是必須立刻離開床面對，至少人類不是唯一擁有這種情緒的物種。日本推主把他家短腿曼切堪貓三郎（さぶろー）發起床氣的模樣拍下來，憤怒的表情就好像在說，「到底是誰啦！」



照片中可見三郎耳朵往後翻，表情十分嚴肅又面帶怒氣，上半身站直挺胸，怒瞪著門口心裡咒罵，「偶好不容易睡著的說。」畫面裡還有出現另一隻曼切堪貓獅子丸（ししまる）但剛剛的鈴聲似乎沒有把牠吵醒，不知道是睡得比較熟，還是獅子丸根本不在乎誰按門鈴，但兩喵截然不同的反應笑翻一眾網友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼三郎這起床氣，簡直殺氣滿滿▼▼▼

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三郎超氣的反應和獅子丸不受影響的大睡都讓人印象深刻，超反差的兄弟倆讓不少網友紛紛笑回，「喵：偶徹底生氣了！」「快開門！讓我們看看吵醒牠的兇手」、「怎麼只有牠被吵醒呀哈哈～」「貓皇息怒呀」、「你兄弟睡很爽耶。」

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