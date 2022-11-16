貓奴維修插座引發黑貓好奇心　下秒變爆炸頭網民笑翻：不是同一隻

所謂好奇心害死貓，但所幸的是這次貓貓大難不死！日前，有網友就分享了一起有驚無險又有點搞笑的事故。據悉，該網友在家養了一隻黑貓，平時是出了名的膽子大，無論主人在做什麼都要好奇心氾濫過來看一眼，不弄清楚就絕不會離開，對此主任可對牠無可奈何，平日裏也只能由着牠來。



在近日，該網友的家裏電線插座出現了故障問題，由於自己本身剛好有一些電工技巧與知識，所以就決定自己買一個替換的插座回來自己維修，順便省掉昂貴的電器維修工人費。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 16

首先，網友仍非常注意安全地關掉家裏的總閘，拆下插座露出的電線板並準備更換插座。

但不曾想，好奇心過重的貓咪竟在這時跑過來看着牆上露出來的電線板，在好奇心的驅使下，黑貓一下就把頭探了進去，這時碰巧適逢網友正在搗鼓新買的插座，所以完全沒注意到黑貓的一系列動作。

接着，網友忽然聽到一聲慘叫就飛速跑去過插座位置查看黑貓，仔細觀察後網友猜測黑貓應該只是用舌頭舔了裏面還殘留餘電的金屬，進而被電刺激到黑貓才會發出慘叫聲。

雖然黑貓事後沒什麼問題，但被嚇傻且一動不動的黑貓站在桌上又頂着一頭因為被電到而炸起來的爆炸頭真的讓人心疼又好笑。只能說在家有養寵物的朋友們真的要多加小心啊~

延伸閱讀：小貓化身魔鬼教練 爸做掌上壓遭「嚴厲督促」 喵：別偷懶繼續

+ 16

【本文獲「Goody25」授權轉載。】