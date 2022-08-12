家貓隔窗邀流浪橘貓進家玩　警惕自卑表現引發網民猜想：曾遭棄養

撰文：貓來了
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牠其實，只是一個渴望愛，又害怕被愛的膽小鬼呀。

被人傷害過的流浪貓真的不會再信任人類了嗎？看完這個故事，我有答案了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女孩兒@冷靜是隻貓家裏最近經常來一位新客人，就是這隻在門外伸長脖子向屋裏看的流浪小胖橘。

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牠總是守在女孩兒家門口，默默地觀察着裏面的一切。

屋內，女孩兒在和家裏貓咪們玩鬧，歡聲笑語，愜意安詳；屋外，小胖橘眼巴巴地向屋內張望，圓圓的眼睛裏閃爍的光，令人破防。

每次，牠都會在門外駐足好久好久，再失落地悄悄溜走。

或許，牠從來沒有想過，貓咪會被人捧在手掌愛着；又或許，牠以前，也曾被人捧在手掌愛過。這委屈的小寶貝，誰看誰心碎啊...

時間長了，就連家裏的原住民，都不忍再看屋外小夥伴的狼狽，友善地向小胖橘打招呼，邀請牠進來玩。

女孩兒也想讓小胖橘進屋玩，但怎奈小胖橘警惕性強，膽子又小，連女孩兒給牠的零食都不敢碰。

當女孩兒伸出手想摸摸牠的頭，牠甚至會被嚇的連連後退。多麼膽小與自卑啊...到底是什麼樣的經歷，才會讓這種自卑鐫刻在了牠的靈魂裏！

但牠還是總跑過來望着屋內，彷彿在做一場自己配不上的奢夢。

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夢裏都是美好

在小胖橘的奢夢裏，牠仍舊自卑，但對牠來説已足夠美好。

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牠會在女孩兒摸自家貓時，隔着一層玻璃躺倒翻肚皮，幻想着被摸頭的貓咪是自己；

牠也會在萬籟俱靜時，偷偷卧進陽台上的貓窩裏，在這方寸的空間中，體驗着自己得不到的温暖；

牠還會在天將破曉時，用臉輕輕蹭着女孩兒放在陽台的貓抓板，那上面，有牠夢寐以求的，家的味道。

也許是經年的流浪生涯讓牠不敢放下戒心，也許牠胖胖的身軀下藏着自己曾被人傷害的故事，總之，即便與自己夢想的生活只有一牆之隔，牠也從未踏進過那扇門。

牠其實，只是一個渴望愛，又害怕被愛的膽小鬼呀。雖然女孩兒很想讓牠放下戒備，但她明白，不能強求。

人與貓的信任，只能靠時間來打磨。

小胖橘也總是小心翼翼地保持着若即若離的距離，不斷確認、不斷試探，用盡心力守護着這場在牠珍視，又易碎的夢境。

「若我不曾擁有，就不會害怕失去。」

如果時光能給人以回饋，那回饋的聲響，一定擲地有聲。

經過長久歲月的試探後，小胖橘終於完全相信了女孩兒，把她當做了自己最後一道壁壘！

那天，小胖橘打老遠就一路汪汪叫着衝到了女孩兒的陽台上，似乎有天大的事情要告訴她。

女孩兒一看，小胖橘顯然是和其牠貓咪打架輸了，身上有明顯的傷痕。這可給女孩兒急壞了，她趕忙打開門回屋，想哄小胖橘去醫院。

但轉過身來，女孩兒愣住了：只見之前處處提防、從不願意進屋的小胖橘，竟然毫不猶豫的跟着她進了家裏！

那一刻，女孩兒明白，自己那麼多個日日夜夜對小胖橘的愛，牠收到了。這隻小貓終於放下所有戒備，將命運，全部交到了自己手上。

尾聲

故事的結尾，有些波折，但無比美好。

那晚的檢查中發現，小胖橘傷得很重，還帶有傳染病，但在女孩兒的悉心照料下，小胖橘在4個月後健康出院，被女孩兒帶回了家。

同時，關於小胖橘那麼怕人的原因也找到了——小胖橘是被人遺棄的，牠的蛋蛋早就被人拿掉了！

怪不得，那麼多試探、那麼多提防，只是因為心口，有一道深入骨髓的傷。

被拋棄過的小貓，不想再被丟掉。

但好在，女孩兒持之以恆的愛，就像一道温暖的光，融化了籠罩在小胖橘心上的冰霜。

「被拋棄的小貓會質疑所有人給的愛？沒關係啊，你可以反覆向我確認，反覆向我試探，我，一直都在啊...」女孩兒如是説。

這麼暖化人心的事情，希望大家能轉發出去！讓更多的人在面對流浪貓時，多一些包容與耐心。

只要牠認定了你，這輩子的愛就都給你啦！

文章素材來自抖音@冷靜是隻貓

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】

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