比特犬原本超討厭喵星人 主人救援小貓回家卻膩在一起令人暖心
撰文：聯合新聞網
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連比特犬也被喵星人融化？國外一隻比特犬原本相當討厭貓咪，不過自從有天主人從屋頂撿回一隻貓，彼此的關係短短幾天內180度大轉變。本來主人想幫小貓咪找新家，卻意外發現狗狗已趁他不在家時「收編」小貓，從此膩在一起變成好朋友。
根據《The Dodo》報導，比特犬巴魯克（Baruck）的主人安蒂科（Stefany Antico），某天回家時看到一隻貓咪出現在他家的屋頂看起來相當無助，他便出手救援並暫時安置在家中，準備幫小貓找一個新的家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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不過巴魯克對於家中來了新客人相當警戒，或者說牠本來就對貓不感興趣，甚至有點討厭牠們。幾天後安蒂科下班回到家，卻看到救援的小貓已經被巴魯克「收養」，一起窩在床上感情看起來相當好，甚至還會一起睡覺。「現在牠們做什麼都在一起」，安蒂科見狀也取消幫小貓找新家的計劃，「我的狗真的接受了牠」。
巴魯克和小貓的神展開，讓主人相當驚訝，「這是我完全沒有想過的」。並表示這讓他非常欣慰，「人們對比特犬常有很多偏見，牠們實際上非常有愛心」。
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