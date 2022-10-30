男子嫌唐狗髒竟將牠扔50公里外　一星期後牠跑回家　寵主有這反應

日本「忠犬八公」故事感動全球，主人去世後被送走，卻又長途跋涉回到車站等候，還曾被拍成電影，在大陸近日也出現類似情節，重慶一名男子由於家人嫌棄唐狗，於是開車將狗狗扔到 50 公里外的地方，不料一星期後狗狗自己跑回了家，讓飼主看到好內疚，直說不會再丟狗狗了。



網路上流傳一段影片，米黃色唐狗開心搖著尾巴，從大門快步進入直奔主人身邊，仔細一看小狗渾身髒兮兮，身上狗毛黏膩打結，讓人看得十分不捨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原來重慶一名男子由於家人嫌棄唐狗不衛生，還不喜歡讓人清洗，經過一番思量，他決定將小狗扔了。於是男子開車將狗狗扔到 50 公里外的地方，不料一周後狗狗竟自己跑回了家。

飼主向媒體表示，之前送了幾次第二天就跑回來了，沒想到這次又大老遠地找回家來了，這一週不知道狗狗是怎麼過來的。男子表示，當看到小唐狗的那一刻，自己挺內疚的，還好後悔還來得及，不會再丟狗狗了，覺得牠是人類最忠誠的朋友，以後會好好善待牠。

消息一出，引發網路熱議，幾乎一面倒地批評該飼主，許多網友心疼唐狗「50公里，是人都要跑很久」、「可憐的狗狗沒遇到好人家，一腔真情真是錯付了！」「這個狗狗太遭罪了，被遺棄過沒安全感的」，甚至有人怒批主人「還好意思拍視頻」、「根本就在搏流量」。

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