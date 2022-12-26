狗狗走失兩天後被尋回　沒想到牠竟是冒名頂替　最終結局皆大歡喜

嗨，我是小軟柿子。有些狗狗站在一起，你説牠們不是「親兄弟」都很難讓人信服。



Part 1

巴西網友家裏有一隻叫「Ikki」的狗子。一天，網友像往常一樣帶牠出門散步，結果一晃神的功夫，狗子就不見了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 4

他着急壞了，在附近一通好找，見人就問，可就是沒有Ikki的消息。

就這樣，兩天過去了。

網友在當地社羣裏發現了一則尋主啓事，有好心人在街頭髮現了一隻疑似走丟的狗狗，正在幫忙找主人。

他點開照片一看，這不就是Ikki麼！

網友趕緊聯繫對方，並第一時間趕過去接狗子。一人一狗重逢的瞬間，網友大聲地呼喊着Ikki名字，而狗子也搖着尾巴撲進網友懷裏，激動地一頓舔……

看着髒兮兮的Ikki，網友心疼極了，尋思狗狗在外面一定吃了很多苦，趕緊準備了很多好吃好喝的供着，也給了牠更多的關注和愛。

正當他沉浸在「失而復得」的喜悦中時，令人意想不到的事情發生了：過了幾天，網友偶然發現Ikki背部的斑點和自己記憶中的得不太一樣。

他找來了以前的照片一對比，發現……這貨竟然是冒名頂替的！網友很震驚，但當務之急還是要找到真正的Ikki。

所幸，在朋友的幫助下，他又看到了另外一則尋主啓事。經過仔細比對，確認了照片中的狗狗就是Ikki。

小傢伙在外面流浪了幾天，瘦了好多。

照顧安頓好真的Ikki，網友又帶假Ikki去醫院檢查了芯片，最終確定牠是一隻流浪狗。想着這件事雖是烏龍，但也是緣分，網友便決定正式領養牠，取名為「Paolo」。

「既然牠選擇了我，那麼歡迎來到這個家庭。」

更令人開心的是，Ikki對冒名頂替自己的Paolo完全沒有敵意，牠們整天膩在一起，吃飯、睡覺、玩耍……

彷彿真的是什麼失散多年的親兄弟！故事的最後，能夠收穫了一個圓滿的結局，真好！

Part 2

前段時間，天津一小姐姐回老家，剛進村就看到自己心心念唸的狗子站在村口。

+ 1

短暫的喜悦過後，小姐姐忍不住有些生氣：覺得狗子頑皮，不着家，萬一跑丟了可怎麼辦……於是她一邊碎碎念，一邊把狗子往家趕。

狗子全程都在反抗，小姐姐就更生氣了。

正當她推開家門，準備把狗子圈起來好好教育一番時，最先映入眼簾的，卻是眼巴巴等着她回來的愛犬？！

小姐姐懵圈了，兩隻狗子也懵圈了。她們六目相對，空氣突然安靜，氣氛要多尷尬有多尷尬。

「回來就回來，咋還帶新狗回來呢？」

「都跟你説了我不是，咋不信狗呢！」

小姐姐終於意識到自己認錯狗了，可牠倆實在太像了！她覺得十分好笑，便把這段烏龍分享到了網上……

更意外的是，後來小姐姐得知，原來兩隻狗子竟然是親父子的關係！

自己家的是狗爸爸，錯帶回來的是狗兒子，難怪怎麼看怎麼像哈哈哈哈！

最後，雖然狗兒子回到了自己家，但之後也經常過來串門看望“老父親”。陰錯陽差導致的父子重逢，也太戲劇性了！

Part 3

害，養狗麼，難免有點烏龍在身上的：

@lyla:「有次院子柵欄壞了，金毛天天鑽出去玩，那時候大院人少，牠和鄰居保安的關係都很好就沒太在意，但發現跑出去還是會牽回來。

有次上班快遲到了，路上看見牠在外面溜達，氣得我硬往車上拽要把牠送回家，半天塞不進去，氣到開始罵街的時候，保安大叔老遠跑過來喊，他不是你家毛毛 …不是…不是…太丟人了…」

@等風來：「有一次我老公晚上遛狗，有個人一直追我家狗，我家狗就往前跑。我老公趕緊叫狗，狗就跑到我老公身邊，那人一臉懵逼，説怎麼我家狗怎麼聽你話，最後才知道認錯了，狗子長得太像了。」

@CCDJ Renée 芳芳：「我家黑色田園犬，上次帶牠去海邊玩，跟村子裏三條黑色田園打起來了，我想揍牠一下嚇唬嚇唬以制止這場打架，結果看了半天不知道該揍哪一個，怕萬一揍錯了揍了別人家的狗子」

那麼，最後問題來了：如果把你家狗放在一羣同品種同膚色的狗裏，你能認出來嗎？

延伸閱讀：遛狗要留心 狗狗外出散步誤食止痛藥 出現急症致雙眼失明險喪命

+ 16

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】