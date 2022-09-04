比特犬扮隱形不動　只因爸爸不准牠做這事　天真汪：你看不見我！

有些鏟屎官不喜歡讓毛小孩上床，畢竟牠們出門也不會穿鞋，到哪都是光腳走天下，這樣直接上床一起睡覺可能讓有些飼主難以接受，不過國外有隻鬼靈精怪的比特犬就假裝沒聽到外加石化，來蒙混不能睡床上的事實。



這隻名為桑尼（Sonny）的比特犬，在收到不能上床的指令後開始裝傻，影片中可看到桑尼一動不動的盯著前方，旁邊還有個已經躺好準備睡覺的把拔，似乎牠覺得，「只要不看把拔，他們就不會發現偶的存在。」

比特犬在爸爸的床上一動也不動，牠認為這樣爸爸便看不到牠。

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假裝隱身的桑尼讓超多網友笑翻，「汪：只要不要動，就不會被發現偶在床上！」「太好笑了吧」、「不該上床的可能是馬麻了」、「汪：只要不要眼神交流就不會有事」、「看在這麼可愛的份上，就讓牠睡床上吧。」

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