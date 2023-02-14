如何訓練寵物兔上廁所？　廁所可這樣佈置　加以稱讚提高成功率

兔兔跟狗狗一樣，都是很聰明的小動物，只要經過一點點的引導和訓練，就可以非常好的適應我們的飼養方式，比如上廁所，我們可以訓練狗狗上廁所，那麼就可以訓練兔子上廁所，究竟要怎麼樣做呢？



1）兔子廁所要如何佈置?

兔子的排泄物是有臭味的。所以兔子廁所可以用盤子加些吸水除臭的材料，再蓋上個鐵絲網做成。做廁所的盤子大小沒嚴格規定。只要兔子能站得下就可以。吸水除臭的材料有很多，例如報紙......而木屑和砂的吸水除臭功能較好。有袋裝消毒的木屑，但價格比較貴。從裝修地點要回來的木屑可以用，但因為沒有消毒，不能直接讓兔子接觸。貓砂要注意絕對不能讓兔子進食了！盤上加蓋個鐵絲網的用意是避免兔子直接接觸可能對兔子造成傷害或者染病的因素。排泄物也可以從鐵絲網間隔漏下去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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2）如何引導兔子到我給他們佈置的廁所呢?

可以在兔子曾經方便的地方用報紙沾染一些便便尿尿的氣味，然後將有氣味的報紙放到你準備好的廁所上。看到兔子要排泄時翹起屁股的動作，就馬上抱他/她到你的廁所那裡。多重複幾次，他大概就學會了。學會了不要忘記稱讚他哦！要注意的是廁所不要離他活動範圍太遠。否則會找不到廁所只好隨地了。

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