寵物熱話｜租客怒「空屋都要禁寵？」惹熱議　過來人點出1大關鍵

有養寵物的人，每次在租屋平台的篩選器上勾「可寵」時，直接物件少一半，在找租房過程可是困難重重，在靠北租屋2.0就有網友怒表示，連空屋都禁寵，讓他百思不得其解，是不是乾脆也禁小孩算了，引起熱議。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼租客怒：「空屋都禁寵」惹熱議▼▼▼

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空屋為何還禁寵？網友：房子是屋主的，他說了算

原PO提到現在一堆空屋出租卻禁寵物，憤怒表示房東的舊房子難道是鑲金的？如果有附高級真皮沙發或高級木傢俱的話，那麼他還可以理解，畢竟抓壞確實很麻煩，但都已經是空屋狀態了，他無法理解為何要禁寵，如果照這邏輯，是不是要禁小孩？因為小孩的破壞力也是不輸寵物啊！

對此，不少網友認為屋主有權決定自己房子的出租條件：「屋主有所有權可以自由定義使用方式」、「你厲害，就自己買房啊」、「真的有很多房東禁小孩」、「真的有遇過禁小孩的」、「房子的房東的，他擁有所有權利，所以他說了算」、「房子是屋主的，要租給什麼人，不行嗎？」

問題不在寵物 而是恐龍飼主

也有人點出問題不在寵物，而是在人（飼主）：「小孩或是寵物都沒錯，失職的父母跟飼主才有問題」、「問題不在於寵物身上，而是養寵物的人」、「因為不是每個人都有公德心」、「說是禁寵物，其實是禁恐龍飼主啦」、「如果遇到不愛乾淨的飼主，寵物味道也是個很大的問題」。

多和房東溝通、簽署寵物條款保證

那養了寵物的飼主難道就租不了房嗎？其實多數屋主擔憂不外乎是整潔、噪音問題，建議除了一定要告知屋主有養寵物外，也可主動向房東表示願意簽署寵物條款，在合約裡清楚規範養寵物所有賠償細項，努力溝通證明你是個好飼主，會維持好房子整潔，即便有損壞也會照合約賠償，如此一來，做足保證，就能降低房東的擔憂，有機會可以協商成功。

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