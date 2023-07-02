3種貓咪訓練方式讓主子不再單調　帶氧運動這樣做更快樂更有效

貓咪訓練往往讓主人們極為頭疼，主要是一些呆板的訓練方式貓咪往往會產生抗拒的心理，常規的訓練方法不管用，我們就必須用一些其他的方式提起貓咪的興趣了。



我們是不是常常覺得貓咪在家無所事事，懶惰成性，和想像中會抓老鼠、飛簷走壁的形像大為不符？確實家養的貓咪如今已慢慢失去了從前的野性，變得嬌貴，缺少鍛煉，我們想要讓貓咪恢復好身手那就需要通過不斷的訓練了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但貓咪訓練往往讓主人們極為頭疼，主要是一些呆板的訓練方式貓咪往往會產生抗拒的心理，從而實施起來困難重重，但訓練又是必須的，訓練意味著貓咪健身，讓貓咪運動，強健體魄，從而也能避免一些疾病的產生，比如由肥胖導致的各種問題，那麼，常規的訓練方法不管用，我們就必須用一些其他的方式提起貓咪的興趣了。

不知主人們有沒有發現，貓咪喜歡玩跳躍遊戲和追蹤遊戲，同時這兩種遊戲能夠促進貓咪在生長發育中獲得良好的肌肉發育。所以事先準備一些比較輕鬆的可移動的玩具，比如乒乓球，彈簧球，羽毛球等。但玻璃球等體積過小及貓咪可以吞嚥的物體就不能給牠們，否則牠們甚麼都做得出來。經常用這些玩具和小貓咪玩耍，既可以讓牠們適當的練習跳躍和伏擊，也能避免貓咪拿家庭成員的身體做練習。

▼▼▼3種貓咪訓練方式▼▼▼

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1）追蹤遊戲

這個遊戲很好玩，會讓主人和貓咪同時收穫樂趣。我們可以把貓咪放在身旁，在房間裡的某個角落放上喜歡吃的食物（量不要太多），當貓咪玩命的搜尋食物時，趕緊溜到一個牠看不見的角落，然後輕聲呼喚牠的名字。當牠跑向你時，再給牠點獎勵並且用言語表揚牠。這個遊戲玩下去的前提就是堅持，如果每天重複這樣的行為，貓咪就會覺得主人是和牠在玩遊戲。

2）跳躍遊戲

相信這個遊戲大家都玩過，在關燈後的房間裡，將光束照射在牆上、地上，讓貓咪去追逐，可以鍛煉牠的跳躍能力。但是要確保這個房間裡沒有對貓咪產生威脅的東西，跑的過程中防止牠撞翻東西。產生激光的東西很多，現在的許多逗貓棒都有這個功能。

3）帶氧運動

首先要有一隻玩具老鼠，然後用細繩將老鼠綁在拖鞋上，然後放慢腳步，慢悠悠的在地板上走，一定要故意讓貓咪看見你，走兩步就會發現貓咪嗯耐不住誘惑站起來開始追逐玩具老鼠了。等牠習慣了在地板等平坦的地方運動後，就可在轉角、房間拐彎處和樓梯處玩這個遊戲了。一旦牠可以逮住老鼠，就要立即獎勵，比如誇獎誇獎牠，給牠一個小零食。等牠熟悉後再將運動量加大，你會和貓咪同時玩的很開心。

當然，和貓咪玩耍自身也要注意安全，我們常常看到有人在和貓咪玩樂的過程中被貓咪不小心抓傷咬傷，這就需要我們在訓練以及運動前注意，比如春季，貓、狗等小動物們開始進入發情期，性情易狂躁，易攻擊人，不少孩子常被家裡的寵物咬傷、抓傷。這個時候最好就不要訓練，另外，要善於觀察貓咪的情緒，寵物進食或煩躁不安時盡量不要用手去碰牠，以免造成不必要的身體傷害。

總之，貓咪的訓練最好從幼年就開始，主人應該從幼年就給貓咪養成良好習慣，盡量不要用手去逗牠，特別是不要把手指放在牠嘴邊然後又突然拿開，這種動作會使牠把你的手當成獵物，本能地去撲抓和啃咬你的手。有條件的朋友可以考慮同時養兩隻貓咪。兩隻貓咪相互為伴，牠們可以玩得很好，主人不在家的時候也不會寂寞，而且因為有了玩伴，牠們「攻擊」人的興趣就會大減。

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