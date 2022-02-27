4大原因解釋養隻惡貓令你成為人生勝利組　喵星人訓練貓主的耐心

過街老鼠人人喊打，養到惡貓人人喊冤。既然這樣，為何還要養惡貓呢？如果惡貓有其他的附加價值，您願意買單嗎？

文：凱小姐／滔客



每一隻貓咪的個性的確不同，跟人一樣。但是，有些人對有稜有角的自己有所期待，願意為了迎向更好的生活而讓自己更圓滑。如果，感化惡貓的過程能練就您一身好性格，讓您在待人接物上更令人喜愛，不也是好事一樁？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼以下列舉幾點讓您知道，養惡貓如何成為人生勝利組▼▼▼

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ㄧ、危機處理的能力

地震來了怎麼辦？與朋友意見不合怎麼辦？與愛人鬧彆扭怎麼辦？與父母期待不符怎麼辦？被客戶洗臉怎麼辦？當您某天外出後突然想起，陽台只關了紗窗，鋁門窗正開著通風呢！歷經一番忐忑回到家，貓咪果然破紗窗而出，在鐵窗的邊緣癡癡的望著您，似乎在做最後的道別。想想平時的您，既抱不到牠、也摸不到牠，更別說牠會乖乖聽您的話。現在要能碰到牠，就必須冒著危險，爬出欄杆，與牠進行心靈的對話。因為一不小心，牠可能就會脫離欄杆。這時您該怎麼做呢？必須沉著冷靜、隨機應變、拿出膽量，這培養的是您的危機處理能力。

二、規避風險的能力

承上，歷經一番不知道是什麼的對話，或許貓咪真的在緊要關頭意識到了某些訊息，也或許冥冥之中真的有股力量推波助瀾，貓咪神奇的進了籠子。不管是不是運氣好，下次出門前您一定再三檢查、鎖緊門窗，甚至擠破頭也要想出到底還有沒有漏網之魚，哪些地方有可能讓貓咪暴露於危險之中，這培養的是您規避風險的能力。

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三、教育訓練的能力

其實，教育訓練是個磨性子的過程。在〈讀懂人才能讀懂貓〉曾經提過，「貓咪反應過度是否需要施予感化教育，又是另一回事了。」當貓咪不守規矩、不分輕重，當然要根據您與牠相處的經驗，判斷什麼方式對牠而言具有嚇阻作用、能夠讓牠接受，達到恩威並施、賞罰分明，讓牠瞭解您的用意，這培養的是您教育訓練的能力。

四、耐心

職場上與人應對進退要有耐心、與另一半磨合要有耐心、與孩子亦師亦友要有耐心、瞭解惡貓當然要有耐心。耐心與時間相輔相成，您不能再唯我獨尊的我行我素，也能讓您漸漸丟掉有稜有角的自己，這培養的是您的耐心。

當然，每隻惡貓會發生的狀況不同。如果您家裡剛好有隻惡貓，恭喜您，牠將強大您的內心，無形中為您的韌性帶來顆定心丸。與其感化惡貓，不如瞭解惡貓。用心的瞭解與摸索，才不會為彼此帶來太大的壓力，也才能接受彼此的不同，更能成為人生的勝利組。

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