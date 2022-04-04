帶貓咪外出實用技巧　從裝備到訓練　行為訓練師教你安全遛貓

貓咪是依賴領地的動物，但是對窗外的世界又充滿好奇心。好想帶貓咪出門，卻不知道 遛貓 行前訓練有哪些？貓咪外出籠、胸背帶及牽繩怎麼挑？ 遛貓 地點又該如何選擇？才能讓貓咪安全又開心地外出 。

汪喵邀請 專業行為訓練師－單熙汝 跟大家分享如何安全遛貓來滿⾜貓咪外出探索的慾望！



本篇內容可以了解到：

． 遛貓裝備挑選指南

． 遛貓前的居家訓練

．為什麼貓咪進外出籠會一直叫？

．遛貓應該怎麼牽？

．挑選適合的遛貓地點

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【提醒】每隻貓咪個性不同，建議毛拔麻斟酌情況帶貓咪外出！外出時要循序漸進慢慢來，並且攜帶牽繩防止逃脫喔！



⾏前準備 — 遛貓 裝備很重要

基本 遛貓 裝備包含外出籠、胸背帶及牽繩。外出籠能讓貓咪遇到壓力、緊張時有空間躲藏；胸背帶及牽繩則是貓咪在戶外的第一道安全防線，所以挑選適合的外出裝備，是遛貓前的重要課題！

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胸背帶與牽繩挑選

貓咪專⽤的Ｈ型胸背帶可以防止貓咪突然掙脫、逃跑，搭配簡單、安全的繩索，讓貓咪⾏動⾃如、穿脫方便、快速，盡量避免過多綴飾，增加活動時的負擔。

確認胸背帶尺寸

以貓咪穿戴後能穿過毛拔麻的 2 根手指為標準。

避免使用過細的胸背帶

過細的牽繩容易對貓咪身體造成壓力而感到不適。

遛貓新手避免使用項圈

貓咪稍微用力就能掙脫項圈（安全設計），如果第一次 遛貓 ，還不確定貓咪是否會因緊張掙脫後不知去向，建議使用H型胸背帶最保險！

訓練師小教室：如果毛拔麻已經很了解貓咪外出的狀況，則可以視地點（貓咪熟悉的地方，例如：大門外庭院）使用項圈。

外出籠挑選

有想過為什麼貓咪喜歡躲進箱⼦嗎？躲藏在與自己體型相仿的空間是貓咪的天性，因此我們可以讓貓咪將這個天性發揮至外出籠裡。如果款式大小與體型不相近，貓咪是不會⾃願進去的唷！

透氣、底部寬敞

雖然貓咪喜歡與體型相仿的外出籠，但是外出籠底部面積還是要夠寬敞，以能讓貓咪趴著或坐著休息，轉⾝也不會太狹窄的空間為主；另外選擇透氣、通風的材質才不會造成內部太多悶熱喔！

訓練師小教室：貓咪會用鬍鬚探測外出籠的空間，如果太過狹小，貓咪是不願意自己進去的唷！

安全

確認外出籠最大承受重量，避免無法負荷貓咪的體重，導致提帶斷裂而發生危險；也要注意貓咪是否可以由內打開拉鍊，有安全扣繩設計的外出籠則更加安全。

隱密

有些外出籠的透明罩設計雖然可愛，但貓咪緊張時沒地方躲藏容易感到驚恐及壓迫，因此建議選擇隱密性較高的外出籠，讓貓咪焦慮緊張時可以躲藏。

※建議一貓一包，為貓咪打造安全社交距離，否則壓力可能會造成貓咪們一言不合大打出手喔！

遛貓前基礎居家訓練

讓貓咪對外出籠產生好感

出門前

建議平常就將外出籠放在貓咪經常經過的地方，例如沙發旁或是貓咪喜歡休息、躲藏的角落，讓他習慣且自由進出，也可以放一些毛拔麻的衣物或毛孩喜歡的玩具，讓貓咪認識且認為外出籠是安全的。

※急著出⾨或去獸醫院時才拿出外出籠，會讓貓咪把外出籠跟緊張或危險聯想在一起。

零食獎勵

偶爾藏⼀些零食在外出籠內，讓貓咪經過時⾃⼰發現，或是在貓咪主動靠近外出籠時給予零食當作獎勵，可以⼤大提升主動進入外出籠的機會。

如果貓咪平常會⾃⼰進去休息，代表認定外出籠是他獨享的小空間，那就已經有非常⾼的好感度囉！

熟悉胸背帶與牽繩

穿戴好胸背帶後可以利用玩具或零食誘導貓咪向前進，前幾次穿戴後走路可能會顛倒歪斜、原地倒下等都屬於正常狀況，建議先從五分鐘開始練習，待貓咪較熟悉後再慢慢延長穿戴時間。

貓咪完全習慣胸背帶以後才可以扣上牽繩，需要看好貓咪要去的⽅向，維持繩⼦呈現微微下垂的鬆緊度跟隨貓咪移動。

訓練貓咪待在外出籠 — 讓貓咪習慣等待

為甚麼貓咪進外出籠會一直叫？

貓咪會因為不知道要去哪裡、不知道要在裡面待多久而緊張或興奮的叫不停。毛拔麻必須讓他相信『外出籠等⼀下就會打開』，讓貓咪知道靜靜待著一定可以出來，才不會認為自己被困住了而大聲呼救，也不會一直叫到外出籠開啟才停止。

第一次練習很重要！貓咪主動進入外出籠後，毛拔麻關上門大約兩秒就要打開，目的是讓貓咪了解外出籠的門會是開開關關的，之後再循序漸進地增加關門的時間。

如何幫助貓咪放鬆情緒？

出門前

可以放置貓咪喜歡的玩具或小毯子在籠內，出門前一天補充天然胺基酸，也能夠舒緩貓咪的焦慮感以及幫助情緒穩定。

出門後

除了在籠內放置有毛孩氣味的物品，如果⾞程需要三十分鐘以上，毛拔麻可以使用費洛蒙噴劑幫助放鬆。

遛貓 必備小道具

出門留下好印象 — 開心就是最好的獎勵！

遛貓應該怎麼牽？

需要隨時注意貓咪想去的方向，移動時要維持牽繩在微下垂的狀態，若是想阻止貓咪繼續向前，毛拔麻只要停在原地不動，貓咪發現無法再前進就會自己轉向。

※切忌用牽繩拉扯或拖行，這樣不僅會讓貓咪害怕，還會對牽繩產生厭惡感喔！

遛貓地點很重要！

貓咪到新環境做的第一件事就是躲起來觀察，等他準備好了才會主動踏出第一步。所以 遛貓 地點除了要安靜、遠離人、車、狗之外，務必注意要有遮蔽物（例如矮樹、長度到貓咪頭部的草地等）讓貓咪感到有安全感，才會願意繼續探索環境，若是一直處於緊張狀態，無論來過幾次都不會習慣或喜歡。

最後來到毛孩們最想知道的重要環節： 出門好玩嗎？ 是安全的嗎？

遛貓安全、開心很重要

貓咪的外出經驗非常重要，玩得開心又安全對貓咪來說本身就是一種獎勵，甚至不需要再另外給予零食，反之，如果外出經驗不佳，再誘人的美食也無法讓貓咪愛上出門。

毛拔麻可能看過一些在寬廣無遮蔽物的海邊，自在地挖砂、吹風的貓咪，例如：挪威森林、豹貓。但每隻貓咪

的個性及社會化程度都不同，還是要循序漸進地探索，並且維持良好外出經驗，才能讓貓咪期待下次出門喔！

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