德牧叼著玩偶遊蕩　背後暗藏一段催淚故事　牠的最終命運是......

對狗狗來說主人就像父母一樣，當飼主離開心靈頓失依靠。一隻德國牧羊犬在主人過世後，成天叼著一個玩偶在街上黯然遊蕩，背後有一段心酸的故事。



美國密西根州底特律有民眾目擊，一隻德國牧羊犬叼著一個破破爛爛的布娃娃在街上徘徊，偶爾對路人搖搖尾巴，身影看起來孤單又惹人憐。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼德牧背後是一段催淚故事▼▼▼

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熱心民眾聯繫動保組織協助，他們將這隻被取名為「尼基」（Nikki）的老狗收容安置，尼基原本是有家的，牠和飼主經常在這附近街上散步，但飼主日前突然過世，尼基頓時失去支柱，只能帶著自己最心愛的玩具，風雨無阻每天在城裡流浪。

動保組織的創辦人指出，通常流浪狗不會一直叼著絨毛玩偶，由於浪浪需要四處找食物，叼著玩具只會造成阻礙；但對尼基來說這個破爛娃娃是唯一的情感依靠，所以到哪都帶著它不離身，即使後來被救援也不願意放下這個玩偶。

尼基在收容所生活和接受健康檢查，被診斷出患有心絲蟲，義工狗狗將牠叼的破爛玩偶洗乾淨和縫補再還給牠，尼基抱著心愛的玩偶安心地入睡了。

尼基的故事在網上擴散開來，吸引廣大網友給狗狗寄來新的玩具，數量竟高達100萬個。目前年邁的尼基在一位經驗豐富且值得信賴的寄養家庭靜養和接受治療，很有機會成為這個家庭的新成員，飼主經常在社交上發布尼基的照片，希望牠早點從失去原主人的傷痛中走出來。

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