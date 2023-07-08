德牧陪主人行山成最黏人保母！走幾步回頭找人　網民：已折返14次

德國牧羊犬相當有責任感，和主人一起去爬山，深怕她迷路或出意外，每走幾步就要回頭找人，瘋狂折返跑讓網友笑狗狗真是操碎了心。



一名飼主帶德國牧羊犬去參加大型犬爬山同樂活動，她笑稱自家的狗「全場最忙」，生怕飼主走丟，每前進一小段距離就要不斷走回頭路，確保人還在才能安心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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只見德牧在下雨濕滑的登山步道不停往回走，看到飼主確認她的位置才會繼續往前，過程中不斷突然掉頭逆向，前面的登山客還得給牠讓路，德牧也陸續和其他參加活動的狗狗擦身而過，但牠眼裡只有飼主的存在，和同類無互動。

網友表示：「鐵漢柔情」、「如果給德牧計步數量應該是人的兩倍」、「怎麼感覺牠把主人當羊牧」、「這一天是要把狗狗累死嗎」、「狗：磨磨蹭蹭的不能走快點嗎」、「前面的人應該被煩死」、「好暖又好有責任感」、「濕滑又折返跑感覺超辛苦」。

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