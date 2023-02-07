德牧走丟後跑上巴士　乘客們這些行為令牠超不情願回家：未玩夠呀

大家好，我是糖刺梨。 聽説……青島市市民可以在公交車上擼狗了？



Part 01

這天，網友@胖吉不吃香菜 剛上公交車，屁股還沒坐熱，眼前突然出現了一位超可愛的乘客： 一隻德牧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠身上穿着胸背，在車上好奇地嗅來嗅去。 一位乘客瞬間狗癮犯了，立刻從兜裏拿出美食就開始投餵。

可時間一分一秒過去，狗子主人一直沒有出現，大家紛紛猜測牠走丟了。 司機師傅不知道怎麼辦，擔心狗狗會咬人，就先提醒下面的乘客先別上車。

結果...有些人一聽説有狗，立刻蹭蹭蹭上來擼狗哈哈哈！

從始至終，沒有任何人驅趕牠。 得知牠走丟後，兩位熱心的小哥哥和小姐姐把牠牽下了車，陪牠在寒風中等主人。

見主人遲遲沒來，接着又帶牠去了派出所。 幸運的是，主人很快看到了網友發的抖音，便聯繫了她。

狗狗名叫巴特，這次之所以走丟，是因為半夜自己溜出門玩去了。

主人來接牠時，牠甚至還是一副意猶未盡樣子。 「再讓我玩會兒！」

太淘氣了！ 但從公交司機到乘客，讓我們看到青島市民對狗狗有多友善，必須得來一個大大的讚！

Part 02

前不久，深圳市也發生了一件讓人笑出眼淚的暖心事。 這天網友在路上走着，遠遠看去前面似乎是有兩輛電瓶車倒在了地上。

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走近才發現，倒在地上的竟然是雪橇三傻裏的二哈和阿拉斯加。 網友猜測兩隻狗子走丟了，但畫面越看越好笑... 儘管牠們在路上擺爛，彼此卻不離不棄。

網友趕緊在抖音上發了一個尋主視頻，盼望着主人能夠看到。 果然，善良是會迅速傳遞的。 另一位網友@胖墩父子 看見兩隻狗狗走丟的視頻後，特意趕過去找了牠們兩個小時，為了不讓牠們挨餓受凍，先帶牠們回了家。

最最最暖心的是，他最後成功幫狗狗找到了主人！

毛孩子傻乎乎沒關係，好在還有這麼多熱心善良的人存在呀！

Part 03

暖心的故事還沒有結束。 大家還記得這隻名叫元寶的金毛嗎？ 兩年前，牠因為治癒了一位陌生男子上了熱搜。

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那是2020年末的一天，元寶在家門口站着，一位陌生男子見到牠後，上前抱着牠痛快哭了起來。 元寶沒有表現出任何異樣，就這樣靜靜地陪着他。 男兒有淚不輕彈，當時他終於可以痛哭一場。

也許他曾經也養過一隻和元寶很像的狗狗，是元寶讓他想起了曾經的心肝寶貝吧。 又或許，是元寶的温暖讓他卸下了心防，讓他可以做一會兒孩子... 從此，吉林市越來越多的人記住了元寶，各行各業的人都向牠投來了最大的善意。 一位學生路過元寶身邊，一開始為了不打擾元寶曬太陽，便只是靜靜地看着牠。

可男孩發現元寶正在淌鼻涕，便蹲下來幫牠擦鼻子。

送外賣的小姐姐也願意為牠停下來陪牠玩，一人一狗互相傳遞着愛意。就連警察叔叔也會特意上門來看牠，還不忘給牠帶好吃的。

就這樣，元寶「黑白兩道通吃」，朋友多到遍佈了天南地北哈哈哈！ 那些沒法趕來看牠的好心人，還會給牠寄上好多玩具和美食。

毛孩子們似乎總在告訴我們： 一切都不是愛的對手。 最後，希望善良的人能越來越多，所有的毛孩子都能被善待！

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