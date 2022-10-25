男飼主「偷食」摸街外狗被抓到 敏感德國牧羊犬吃醋展露委屈眼神
撰文：中天新聞網
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汪星人雖然是人類最好的朋友，但人類…有時候卻不夠格做牠們對等的陪伴者。畢竟在「忠誠度」這一點上，我們可謂是完敗呢！對我們這些在路上看到毛孩，都會忍不住撸牠兩把的花心鬼來說，實在難以面對獨自待在家承受空虛寂寞冷的狗狗，國外有隻德牧就從爸爸身上嗅到「背叛」的味道，直接翻臉不甩他…
飼主瑞恩（Ryan）表示，他那天在外面摸了一隻西伯利亞雪橇犬，似乎這「偷腥」的殘留味道被德國牧羊犬阿索卡（Ahsoka）抓包，從影片中，阿索卡就好像發現爸爸外面有人一樣，整個醋罈子打翻，「偶都知道了，你背著偶做得那些事！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼爸爸偷摸外狗被抓到，阿索卡委屈吃醋▼▼▼
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據了解，瑞恩家中總共有三隻德牧，不過只有阿索卡是女孩子，也是最敏感的，這就是為什麼聞到其他狗狗氣味牠會如此忌妒。在道歉幾個小時後，阿索卡才原諒「偷情」的爸爸，看來爸爸對阿索卡來說真的是真愛。
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