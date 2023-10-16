VTC辦寵物瑜珈工作坊紓壓兼增感情　寵物按一穴位行雷閃電可定驚

VTC「玩轉技能」嘉年華｜寵物瑜珈｜大部份寵物主人都視愛寵如同家人，加上運動熱潮，近年便興起寵物瑜珈（DOGA）。職業訓練局（VTC）10月22日於西九文化區舉行「玩轉技能」嘉年華，當中便包括寵物瑜珈活動，可以免費入場試玩。下文將由寵物瑜珈導師Tina Chan示範動作和穴位按摩！



寵物瑜珈導師Tina Chan示範「樹式」動作（職業訓練局）

寵物瑜珈紓壓又可增進感情

為了初學者和寵物可以盡快上手和適應，4年寵物瑜珈導師經驗的Tina Chan就示範了幾個較容易的訓練動作，包括「樹式」、「船式」和「Love in the air」。主人和寵物除了可以紓壓，亦鼓勵到他們增加互動培養默契。在活動當日Tina亦會進行更多的訓練動作。

寵物瑜珈導師Tina Chan示範「船式」動作（職業訓練局）

三個穴位按摩有益

除了寵物瑜珈可以保持身心健康，原來寵物都有穴位可以按摩。寵物在雷雨交加時容易受驚，又或者活潑好動的牠們喜歡跳來跳去一不小心用錯腰力弄傷腰骨，甚至與主人有分離焦慮都有辦法解決。Tina亦即場示範了這幾個穴位予主人替小毛孩按摩！

百會穴

從眉心位置可以摸到Y字型骨位，對上的凹陷位置，輕輕打圈或者上下來回地按，有助毛孩放鬆心情，紓緩緊張的情緒。

風池穴

耳朵與頭部的接駁位，偏中間的位置，同樣是輕輕打圈。有助保護耳道健康，年紀較大的寵物容易出現耳朵的健康問題，主人就可以多按風池穴。

腎俞穴

從寵物的脊椎位置摸起，到最後一條肋骨垂直對上，上下來回地按摩，有助舒緩寵物的腰痛，但若寵物反應異常，就要盡快求醫。

寵物瑜珈導師Tina Chan示範為寵物按摩（職業訓練局）

Tina亦鼓勵主人多為寵物按摩。除了可以增進感情，還可以保護愛寵的健康。Tina在活動當日亦會教授多個狗狗瑜珈動作。亦會有另外兩位專業狗隻訓練員，分別主持「與寵同行訓練營」及「寵物按摩」活動，體驗正確訓練技巧、寵物試戴智能頸圈等，逾30項活動同日舉行。

VTC響應「開心香港」活動，將於10月22日早上10時至下午6時在西九文化區海濱草坪，舉辦「玩轉技能」嘉年華，詳情可到以下網址：https://www.vtcskillsfiesta.hk/tc/