路中浮出3D貓頭動也不動　以為遭斬首　後續取名「卡路裡」引爆笑

論直擊者心理陰影面積。一名路人在路上走一走發現柏油路「長出一顆貓頭」，那顆貓頭還一動也不動，場面非常駭人，看起來就像是貓咪被斬首丟在路邊，路人過去想要救貓咪，這才發現原來貓咪是因為太胖卡在下水道口出不來，立刻協助牠脫困並當場收編。



綜合陸媒報導，大陸廣東一名路人在10月10日當天走路走一走發現柏油路面浮出一顆虎斑貓頭，這顆貓頭還一動也不動，嚇得他當場失聲尖叫，以為是有流浪貓慘遭虐待被斬首丟地上，但靠近一點發現貓頭動了，仔細一瞧才發現原來是一隻吃太胖的小流浪貓卡在水溝孔那邊，因為沒辦法掙脫所以就那樣卡在那邊動彈不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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幾名路人便圍觀過來協助小貓脫困，花了好一番功夫才將小貓從卡住的水溝蓋那邊輕輕捧起來，好在小貓被困時間不長所以身體沒有大礙，第一位發現這隻小貓受困的路人便當場霸氣收編，將小奶貓帶回家養，取了一個很搞笑的名字為「卡路裡」。拯救貓咪影片吸引超過88萬人觀看，網友留言表示「光看影片真的會以為貓咪是被斬首」、「貓咪名字也太好笑」。

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