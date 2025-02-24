喵星人咬你是討厭你嗎？老是不聽你使喚　不理你才是最正常的行為

養貓，很多人希望牠能聽自己的話，這樣照顧起來也很有成就感不是？但是小貓可就不是如此了，一般是不聽使喚的，這是為何呢？



養貓的人和貓咪相處久了之後就會知道，貓不聽使喚是正常的，貓咪不像狗狗有比較強的服從性，牠們很有個性、比較自我，不會因為你是每天幫牠把屎把尿、倒飯加水的人，就特別聽你的話。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不聽你使喚，不表示牠不喜歡你，貓的情感表達是很含蓄的，他們不會熱情的飛撲、舔得爸媽滿臉口水，也不會搖著尾巴等著你摸摸他的頭；他們頂多假裝若無其事地在你眼前走來走去，看似礙眼，其實是想引起你的注意！

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或是在你腳邊磨蹭幾下、輕輕咬你的手，這些都是親密的表現，只要用心體會，就能感受到牠們內斂而含蓄的親熱和愛意。

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