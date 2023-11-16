香港拯救貓狗協會11.19中環PMQ狗狗領養日　逾10隻流浪狗B齊尋家

領養代替購買！如果你都有意養寵物，不妨考慮領養流浪或被遺棄的毛孩，給牠們一個溫暖的家。香港拯救貓狗協會（HKSCDA）將於11月19日星期日舉行狗狗領養日，地點位於中環鴨巴甸街35號PMQ元創方B座，當天將有許多狗狗出席，包括多隻只有2至3個月大的幼犬。

香港拯救貓狗協會（HKSCDA）將於11月19日星期日舉行狗狗領養日。

待領養狗狗曾受訓適合新手家庭

所有出席的狗狗都經過基本訓練，親人親狗，非常適合新手家庭，狗狗們正期待著一個溫暖的家。無論你想找一個可愛的小毛孩，抑或是文靜優雅的大寶寶，這個領養日將是你尋找一個忠實夥伴的好機會，不要錯過！即睇待領養狗B👇👇

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「能救的，我們都不想放棄。或許浪浪不完美，但牠們是值得被愛的。」香港拯救貓狗協會是一個於2007年4月1日正式成立的本地非牟利組織（檔案編號︰91／14493），一直致力於為流浪貓狗提供糧食、醫療、絕育及領養等服務，同時也積極援救流浪街頭的受傷貓狗。協會亦會接收被市民遺棄的小動物，並盡力為牠們尋找可信賴的主人及永久的家，平均每日有兩隻小動物被領養。

【領養日詳情】

日期：11月19日 （星期日）

時間 : 1:00-5:00PM

地點：中環35號鴨巴甸街

PMQ元創方Block B HG13

活動查詢：9296 8180