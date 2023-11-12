阿金選錯零食杯痛失心愛餅乾　牠心虛地想重選　更露出這逗笑眼神

飼主和黃金獵犬玩遊戲，讓牠選被覆蓋的紙杯哪個有零食，狗狗選了其中一個，後來發現自己選錯了，另一個杯子有更多食物，竟然做出賴皮的行為，讓飼主好氣又好笑。



網友在X（前身為推特）分享一段影片，一名飼主和自家的黃金獵犬玩「猜猜零食在哪個杯子」的遊戲，他將覆蓋的紙杯調轉兩次後給狗狗選，狗狗秒選了右手邊的杯子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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阿金把杯子打開後，裡面確實有一塊餅乾，牠歡快地立刻開嗑，飼主隨即打開另一邊的杯子，裡面竟然有八塊餅乾，足足是自己原本選的八倍，這讓狗狗當場傻眼，愣了好一會兒。

不過阿金立刻做出應變，牠努努嘴，竟然把原本吃進去的餅乾吐出來，接著伸出手按住有較多零食的紙杯，抬起頭心虛地看了飼主，像是在說「我剛只是假裝選了右邊的，還沒吃下肚都不算，我現在要選左邊的」。

飼主笑稱狗狗作弊賴皮，但網友大讚阿金很聰明，看到眼前一堆零食大可以直接開吃，但牠仍想「盡量」遵守遊戲規則，將原本選的一塊餅乾歸還，然後伸手重新選擇多塊餅乾的杯子，一切看來都像是照著遊戲規則走。

即便如屎，機靈的阿金心裡有數自己犯規，才會怯生生偷瞟飼主，那個小眼神也讓網友直呼真是太生動又可愛了。

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