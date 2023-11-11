幼犬睡覺時抽搐是怎麼回事？除了是發夢、是冷　還可能是這情況

幼犬睡覺抽搐怎麼回事？



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首先，外界因素的影響會導致狗狗抽搐。比如說，突如其來的聲音驚嚇到狗狗(鞭炮聲、刺耳的汽車鳴笛聲、門鈴聲、喇叭聲等等)，讓寵物狗感到恐懼、害怕，是導致牠身體僵硬、抽搐的原因之一。

其次，氣候的變化也會導致狗狗突然抽搐。比如說，夏天進入秋冬季節的時候，氣溫會開始下降，整個環境會變得越來越冷。如果沒有及時給狗狗做好防寒保暖的準備，導致狗狗受凍，那麼這種情況下狗狗就會抽搐。這就和人受凍的時候會抽搐一樣哦。

最後，狗狗身體的內在原因也會導致牠身體出現異常的抽搐。比如說，當寵物狗缺鈣的時候，就容易出現抽搐的情況。鈣是維持骨骼發育成長的營養物質，是狗狗成長過程中不可缺少的物質。一旦缺乏鈣質，狗狗的骨骼發育就會受到影響，嚴重的會導致狗狗停止生長，骨骼變形，當然在睡覺的時候就會出現抽搐的情況了。

狗狗做夢的時候會抽搐，還有可能是因為做夢了。這種情況家長不用太擔心，但是如果狗狗是因為缺鈣而出現抽搐的情況，那麼一定要及時的給狗狗補鈣，要想寵物狗能健康的成長，鈣營養一定要滿足其需求哦。

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