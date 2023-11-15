收容所領養狗狗竟遇上牠　認出瞬間相擁爆哭：分別2年我們重逢了

奇蹟永遠都在。一名女子原先養的狗狗因不明原因失蹤，2年後女子調適好心情決定再到當初領養原先愛犬的收容所收編新的狗狗，結果女子一進到收容所境遇到失蹤2年的愛犬，狗狗也當場認出主人，一人一狗緊緊相擁瞬間讓所有人都哭了。



綜合外媒報導，美國賓夕法尼亞州一名女子尼夫斯(Aisha Nieves)原本養了一隻比特犬與羅威納犬的混種狗狗愛夏(Aisha)，結果愛夏有一天突然失蹤再也找不回來，傷心欲絕的尼夫斯找愛犬找了好一段時間都一無所獲，沉浸在失去愛犬的悲傷中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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經過2年的調適，尼夫斯才重整心情決定再收編一隻狗狗，便前往之前領養愛夏的利哈伊縣人道主義中心動物收容所(Lehigh County Humane Society)，準備成行之前尼夫斯先上收容所官網查看有沒有心儀的狗狗照片，沒想到竟然在該收容所的官網看到自家愛犬愛夏的照片，激動地立刻致電收容所說那是她以前走失的狗兒。

尼夫斯火速趕往收容所迫不及待再見到愛犬一面，她一踏進收容所看到愛夏的瞬間，連工作人員都還沒來得及介紹愛夏的來歷，一人一狗便緊緊相擁嚎啕大哭，愛夏看到2年沒見到的媽媽還認得出對方，激動的瘋狂搖尾巴，尼夫斯則是緊爆愛犬泣不成聲，現場所有工作人員見狀都紅了眼眶，直呼這是一場奇蹟般的重逢。

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