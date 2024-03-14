科大非本地生在環球交流祭展現本國文化　校方點解送理字平安包？

科技大學搞長洲「搶包山」？原來該校本周舉辦了一連兩日的「理學院環球文化交流祭」，本地和非本地生聚首一堂出盡自家法寶，展現家鄉的獨特傳統、藝術、音樂和美食。科大更設計了一座兩米高的小型「包山」，介紹太平清醮這項獨特的香港傳統文化和習俗，更免費派發由科大校友在長洲製作、印有「理」字的特製平安包，寓意「包理平安」，為同學送上祝福。



逾千名本地及非本地師生參加 有瑞典家鄉甜點吃

科大表示，今年的文化交流祭設有36個各具特色的攤位，匯聚南韓、馬來西亞、土耳其、德國、奧地利、荷蘭、瑞典等13個國家及地區的學生，冀讓學生於期中考試前稍作放鬆之餘，亦可擴闊國際視野。活動吸引逾千名來自本地以及世界各地的學生和教職員參與，其他特色活動包括品嘗土耳其傳統咖啡及瑞典家鄉甜點、試穿韓國傳統服飾及學習奧地利舞蹈等。

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科大：半數非本地來自中國內地以外

科大表示，國際本科生比例一直名列本港大學之冠。過去數年，科大學士課程每年所錄取的非本地生中，超過一半來自中國內地以外，包括美洲、東西歐、澳洲，非洲及亞洲等地區。校園不時舉辦活動，讓來自全球超過40個國家及地區的教員和超過70個國家及地區的學生互相交流，體驗多元文化的魅力。