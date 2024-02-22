科大擬中東、非洲招生　新宿舍1500宿位今年底開放　冀吸國際生

去年施政報告提出推動本港成為國際專上教育樞紐的措施，科大副校長（大學拓展）汪揚表示，大學計劃前往中東、非州等一帶一路沿線地區招生及互訪，亦建立新學生宿舍以吸引更多國際生，預計今年底陸續開放入住。另外，科大正建設新研究大樓，包括預計2026年年底完成的新科研樓2及已展開前期設計工程的新科研樓3。



科大副校長（大學拓展）汪揚表示，國際化是科大的重點發展策略。（資料圖片／翁鈺輝攝）

新宿舍年底開放入住

去年施政報告提出推動本港成為國際專上教育樞紐的措施，包括將八大非本地生限額，由兩成增至四成。科大副校長（大學拓展）汪揚表示，國際化是科大的重點發展策略，為吸引國際學生入讀科大，科大計劃派員前往中東、非州等一帶一路沿線地區，進行招生及互訪等工作。

科大副校長（行政）龐鼎全表示，大學建立新學生宿舍提供1,551個宿位，希望吸引更多國際生，並預計今年底陸續開放入住，讓所有本科生可享有最少一年的舍堂生活。

科大副校長（大學拓展）汪揚表示，大學計劃前往中東、非州等一帶一路沿線地區招生及互訪。（資料圖片／科大提供）

新科研樓3已展開前期設計

他又表示，科大亦正建設新研究大樓，提供更多互動研究和會議空間，包括預計2026年年底完成的新科研樓2，主力發展如健康科技等跨學科領域。另外已展開前期設計工程的新科研樓3，將用於發展納米技術、先進材料等。