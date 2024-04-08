雲居寺走入浸大辦展覽　首次展示千年佛教珍品　廣邀有緣人入場

浸會大學與福慧國際慈善基金及中西文化藝術發展協會合辦「中華文化奇蹟：北京房山雲居寺歷史文化展」，展出43件來自世上規模最大的佛教經藏「雲居寺」的稀世珍品，包括首次在港展出的「雲居寺三絕」︰有千年歷史的佛教石經、紙經及木經，部份石經拓片原件更是全球首次公開展出。浸大校長衞炳江教授、福慧國際慈善基金主席林衛邦、中西文化藝術發展協會創會副會長周月強早前出席開幕典禮擔任主禮嘉賓。



雲居寺位於北京房山區，由隋代高僧靜琬所建，館藏文物三萬餘件套。（大會提供）

雲居寺位於北京房山區，由隋代高僧靜琬所建，靜琬大師鑒於北魏和北周滅佛期間，很多紙本和木刻佛經被毀，石刻佛經卻被保存下來，因而在山上鑿石刻經，以保存佛經，傳揚佛教。由靜琬大師開創的刻經活動一直延續到明朝，經歷六個朝代逾1,000年，共刻製石經14,278塊，收藏22,000多卷紙經和77,000多塊木經，雲居寺因而成為世界上最大和最古老的石刻圖書館，被譽為「北京的敦煌」。

是次展覽講述雲居寺的創建經過、刻經歷史、館藏珍品，以及文物的研究及保護工作等。（大會提供）

是次展覽以雲居寺的千年刻經史為主線，透過《雲居春秋》、《刻經偉業》、《物華天寶》、《人傑地靈》四個主題，分別講述雲居寺的創建經過、刻經歷史、館藏珍品，以及文物的研究及保護工作等，各主題透過展板、實物、圖文、攝影作品和互動體驗等多種形式呈現，藉以弘揚中華文化，讓公眾了解石經文化的博大精深及國家非物質文化遺產的傳承。

17件房山石經拓片原件更是全球首次公開展出。（大會提供）

在浸大展出的珍寶包括43件不同時期的珍貴石經、紙經和木板經，展出的石經、木經和紙經號稱雲居寺「三絕」，皆首度來港展覽，其中17件房山石經拓片原件更是全球首次公開展出。現場設有展板、實物和現場互動區，讓公眾可以親身體驗木經板拓印技術，了解歷史悠久的傳統印刷工藝，他們亦可佩戴虛擬實境眼鏡，感受房山石經刊刻起源地雷音洞的真實場景，零距離接觸中華文明瑰寶。

參觀者可以佩戴虛擬實境眼鏡，感受房山石經刊刻起源地雷音洞的真實場景，零距離接觸中華文明瑰寶。（大會提供）

文化展由4月2日至14日在浸會大學李兆基傳理視藝大樓顧明均展覽廳舉行，開放時間是星期一至五，上午10時至下午6時，星期六、日及公眾假期，上午10時至晚上8時，免費對公眾開放，浸大中國語言文學系學生組成導賞團隊，為參觀者提供粵語或普通話導賞服務，任何機構或團體欲參觀展覽，請預先登記預約，以便優先入場及安排導賞服務。