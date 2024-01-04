「詩佛」王維獲選2023年度中國歷史人物　中小學投票數首突破十萬

「年度中國歷史人物選舉2023」今日（4日）下午在香港故宮文化博物館舉行頒獎禮，教育局常任秘書長李美嫦擔任主禮嘉賓。來自逾320間中小學、約10萬位師生和家長投票，最終唐代「詩佛」王維獲當選為年度中國歷史人物。



「年度中國歷史人物選舉2023」今日下午在香港故宮文化博物館舉行頒獎禮（資料圖片／張鈞凱攝）

主題為藝術動能 推舉五位歷史人物

由香港故宮文化博物館、多個辦學及教育機構協辦的「年度中國歷史人物選舉2023」，於今日下午在香港故宮文化博物館舉行頒獎禮，主禮嘉賓為教育局常任秘書長李美嫦。本屆年度主題環繞藝術動能，以「怡情審美，永續動能」為思考方向。

由專家學者推舉五位中外文化交流史上著名的歷史人物：包括東晉書法家王羲之、唐朝詩人王維、北宋皇帝宋徽宗、明朝書畫家唐寅、及清朝宮廷畫家郎世寧，作為候選人，供全港中小學師生及家長自由票選。

「詩佛」王維獲逾3.6萬票

本屆參與投票的中小學校數目為 326 間，總有效票數 101,063 票（上屆為 91,813 票），首次突破十萬選票，全港師生均十分踴躍地參與投票。最終，由唐代「詩佛」王維獲逾3.6萬票，當選年度中國歷史人物。

李美嫦致辭時表示，活動能增加年輕新一代對中國藝術文化的賞識和認同感，培養學生的國民身份認同及加國情懷，增加民族自豪感。