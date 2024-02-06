《香港01》辦小學中華文化學人講座　考古專家講解絲路歷史及藝術

絲綢之路是過去接通亞州、非州及歐州的貿易及文代交流路線，沿途蘊藏豐富的歷史及文化，值得學生們學習。《香港01》早前邀請到絲路考古專家宋珮怡為主講嘉賓，到聖伯多祿天主教小學與學生分享絲路的歷史、藝術及文化，及她於敦煌的工作體驗。



宋珮怡現為中文大學人類學系考古科學研究助理，過去曾於香港、內地及海外多個博物館、文物修復中心及考古項目工作，並取得倫敦大學亞洲考古及文化遺產碩士，香港大學佛學研究碩士及理學士。

《香港01》早前邀請到絲路考古專家宋珮怡為主講嘉賓，到聖伯多祿天主教小學與學生分享絲路的歷史、藝術及文化，及她於敦煌的工作體驗。（夏家朗攝）

講座分成3個部份，當中包括絲綢之路的歷史故事、莫高窟工作日常及敦煌藝術。宋珮怡於解說絲路的歷史故事時，首先提到絲路於何時開通，然後提到商隊的出現將不少西方的食物帶到東方，包括茄子、西瓜、蒜頭及各種香料等，現已成為東方生活日常。

宋珮怡之後於地圖上點出於絲路之中有重要意義的敦煌莫高窟，提到自己曾參與「2019 香港青年敦煌實習計劃」，於當地工作的內容包括學習石窟、種草方格、帶導賞團等。

她亦以豐富的視覺元素講解敦煌藝術，例如石窟的構造、石窟的分類、石窟內塑像的製作過程，又以石窟壁畫講解古人生活，並邀請在場學生參加自由創作故事遊戲，學生們十分投入。

絲路考古專家宋珮怡邀請在場學生參加自由創作故事遊戲，學生們十分投入。（夏家朗攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

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