聖方濟各大學申請成為應用科技大學　計劃開設不同學科課程

繼都會大學上月獲批成為全港首間應用科學大學，再多一間自資院校向教育局提交申請。升格約三個月的聖方濟各大學回覆查詢表示，上月底已向教育局申請成為應用科學大學，未來會致力發展職業專才教育，開設更多不同學科的應用學位課程。教育局表示，接獲一份有申請，正與學術及職業資歷評審局處理有關申請。



聖方濟各大學已向教育局申請做應科大。（資料圖片）

聖方濟各大學表示，三月底已向教育局提交申請成為應用科學大學。方大表示，校方在開設應用學位課程上處於領先地位，其中「護理學（榮譽）學士 （應用學位）」為教育局2020年開展的首輪「應用學位課程先導計劃」課程，未來會致力發展職業專才教育，開設更多不同學科的應用學位課程，為年輕人創造學習及向上流動的機會，以補充本港在不同專業方面的人才需求。

教育局回覆查詢指，已經收到一份申請，並正與學術及職業資歷評審局，按早前公布的申請應科大資格和機制，處理有關申請。局方指，有關程序包括審視院校的自我評估，以及由評審局負責的機構評審，當中包括委任專家評審小組詳細審視有關申請。教育局與評審局會盡快處理收到的申請，完成有關程序後，會將結果通知有關院校。