都會大學｜林群聲獲續任校長　新任期四年　明年4月生效

香港都會大學校董會今日（11日）通過校長林群聲續任安排，新任期將於2025年4月1日生效，為期四年。都大校董會主席黃天祥肯定林群聲對都大的卓越貢獻，黃指，在林群聲領導下，都大最近更獲教育局批准為本港首間應用科學大學，足證都大在推動本港教育發展上成果超卓。



林群聲對續任感到榮幸和欣喜，衷心感謝校董會的認同和支持，並指會竭盡所能，與都大成員攜手，帶領大學再創高峰。



香港都會大學校董會今日（11日）通過校長林群聲的續任安排。（資料圖片／陳葦慈攝）

都會大學公布，校董會在去年12月成立校長續任委員會後，廣泛諮詢不同持份者，包括校董會、教職員、學生代表、香港都會大學基金顧問委員會及香港都會大學校友會代表等，並在整理持份者的意見後，遂向校董會作出建議。校董會經過全面的考慮及討論後，通過續任林群聲教授為都大校長，新任期將於2025年4月1日生效，為期四年。

校董會主席黃天祥：林領導下都大成本港首間應用科學大學

都大校董會主席黃天祥恭賀林群聲的續任，肯定其對都大的卓越貢獻。他指出，在林群聲領導下，完成大學重新命名的重任，並成功爭取進駐深圳虛擬大學園，積極推動中、港兩地在教育及科研的合作。此外，都大最近更獲教育局批准為本港首間應用科學大學，足證都大在推動本港教育發展上成果超卓。

對於獲校董會續任四年，林群聲則指感到榮幸和欣喜，衷心感謝校董會的認同和支持，並將一如既往為學生提供切合社會需要及靈活創新的專業教育。林群聲在2021年被委任為都會大學（前身為公開大學）校長，任期原訂會在2025年3月31日完結。