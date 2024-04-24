8港區高教界政協委員分享兩會見聞　指香港於穩定環境下轉型升級

由多位港區高等教育界全國政協委員任主講嘉賓的「港區高等教育界全國政協委員2024全國兩會見聞分享」周一（22日）於港專學院（港專）賽馬會本科校園舉行，吸引線上及現場逾200位參加者，聆聽各全國政協委員分享兩會期間的見聞和體會。



分享會期間，多位高校領導主講嘉賓先後分享其親身參與國家事務的真摰感受，認為「23條」立法後，香港將能在穩定環境下繼續發揮「背靠祖國、聯通世界」，集中精力解決社會經濟發展上的深層次問題，推動香港迭代更新、轉型升級。



（港專學院圖片）

是次分享會由港專、浸大及香港高等教育評議會合辦，並由立法會議員及港專校董周文港主持。分享會亦有多名港區高等教育界全國政協委員擔任主講嘉賓，包括港專校長陳卓禧、理大校長滕錦光、浸大校長衞炳江、教大校長李子建、科大（廣州校區）副校長吳宏偉、嶺大協理副校長劉智鵬、港大學醫學院院長劉澤星及中大學工程學院副院長黃錦輝。

浸大校長衞炳江致歡迎辭時提到，相信通過今次的交流分享，大家將會更深入了解2024年全國兩會的精神和重要訊息，以及高等教育在國家發展中的重要角色。陳卓禧致謝辭時表示，能集結8位高校全國政協委員雲集港專是非常難能可貴的機會，很高興能聚首一堂，一同盡力出謀獻策，回應國家對香港及教育界的重視和期盼。

分享會上，多位嘉賓指出今年兩會的政府工作報告與以往不同，採用較多數據分析，內容客觀務實、政策貼地到位，當中更不乏章節提及香港發展，反映中央對香港的高度重視，以及國家對香港的關懷關愛、對香港經濟發展、地區治理的殷切期待，確切體現了中央貫徹「一國兩制」方針的決心和意志及對香港發展的全力支持。