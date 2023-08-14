港專推學費補助金弱勢學生可獲$5000　有申請者半工讀照顧病父

香港專業進修學校（港專）日前推出「專．惠你＋」學費補助金計劃，由社會人士1:1捐贈配對學費補助金，為有經濟困難但又未能受惠政府資助計劃的家庭提供一次過的5,000元學費補助金，減低學生在求學路上的經濟困難。



「專．惠你＋」計劃適用於所有全日制及兼讀制學士、高級文憑、應用教育文憑及文憑課程學生，校方的跨部門評審小組會考慮申請人的家庭或個人經濟狀況、報讀原因及畢業後目標，以作補助金的審批條件。

有申請人在獲得補助金後，就能夠開始同時兼顧工作和學業的半工讀生活，並照顧病父；又有申請人為了幫助媽媽供養兩位正在就讀中學的妹妹，因而一邊做兼職工作，一邊照顧行動不便的父親，及後更決定進修，以改善生活，而補助金就幫到他支付學費，減輕家人負擔。

跨部門評審小組成員之一、學生發展部主管林燦森指，計劃推出後反應熱烈，特別是受到報讀「應用教育文憑（DAE）」的學生歡迎。他提到，申請人之中不乏中年人或家庭主婦，有父母子女需要照顧，但一直因為學歷問題而未能找到穩定的工作及收入，補助金計劃就可以減輕他們在進修路上的經濟負擔。他又指，不少申請者因為疫情而開工不足或失業，即使疫情已過亦無法回到之前的崗位，因此申請補助金，以學習新技能應付職場挑戰。

港專校長陳卓禧說，計劃同時涵蓋兼讀制課程學生，以推動更多在職人士進修，取得學歷，促進社會的向上流動性。