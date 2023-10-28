港專邀4專家分享維護數據經驗　回應施政報告提升網絡安全方針

特首李家超本周三發布《施政報告》，提出政府將著力提升網絡安全保護，港專學院昨日（27日）在校園以「數字安全及隱私 ─ 內地經驗分享」為主題舉辦論壇，邀請香港Web3.0協會秘書長雷志斌教授擔任主禮嘉賓，以及中聯辦信息中心王忠儒處長和多位資訊科技界及學界的嘉賓到場參與活動，以回應特首的施政方針。



「獅子山網絡空間安全實驗室」首席總監郭琳科博士工程師致辭時表示，各界需要共同努力， 建立一個安全可靠的數字環境，推動社會正面發展。（港專提供）

是次活動亦是港專「獅子山網絡空間安全實驗室」成立後首次舉辦論壇，邀請4位在網絡空間領域的重量級專家進行演講，分別是深圳大學特聘教授、國家傑出青年基金獲得者黃繼武教授、中科院信息工程研究所副總工程師、國務院網絡空間安全學科評議組專家李鳳華研究員、鵬城實驗室研究員及人教部部長楊婷婷教授，以及南京郵電大學數據安全合規應用技術研究所所長孫國梓教授。

「獅子山網絡空間安全實驗室」首席總監郭琳科博士工程師致辭時表示，數據安全和隱私帶來的挑戰涉及組織和整個社會的發展和經濟的繁榮，其中以個人隱私保護最受關注，數字化的普及亦令網絡犯罪變得更普遍和複雜，對財務和信息資產造成威脅，需要各界共同努力加強保護，建立一個安全可靠的數字環境，推動社會正面發展。

香港Web3.0協會秘書長雷志斌教授表示，非常高興今次邀請到內地專家和學者，介紹相關技術和實踐經驗。（港專提供）

香港 Web3.0 協會秘書長雷志斌教授致詞時表示，非常高興能透過是次論壇，邀請內地數位安全領域的著名專家和學者，介紹領先的技術和相關的實踐經驗，也為未來兩地持續地合作和交流奠定基礎。