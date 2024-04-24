職訓局VTC冀高科院2026年成應用科技大學　明年辦牙科衛生員課程

職業訓練局（VTC）正籌備將轄下高等教育科技學院（THEi）升格為大學，並向政府申請成為應用科技大學。目前THEi正陸續申請3個學科範圍評審，冀於2026年通過評審可申請升格大學，並於升格大學後向政府申請成為應用科技大學。



另外因應本港牙科服務人手不足，VTC將於明年初開辦牙科衛生護理專業文憑，培訓牙科衛生員。課程為期18個月屬自資課程，全期課程14萬元，首年將取錄60名學生，為此VTC將於柴灣設立牙科中心，提供30張牙椅，成為本港第二所培訓牙科衛生員的院校。



香港高等教育科技學院（THEi）柴灣校舍。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

VTC執行幹事唐智強：冀THEi於2026年成為應用科技大學

現時本地院校如要升格大學，須先向學術及職業資歷評審局申請，取得3個學科範圍評審資格，再通過院校評審後，交行政會議審批。VTC執行幹事唐智強表示，THEi已提交運動及康樂範疇評審，稍後將提交建築環境、電腦科學及資訊科技範疇評審，預計2026年完成，期望屆時能升格大學，並希望同年獲政府批准成為應用科技大學。

VTC執行幹事唐智強表示，本港牙醫人手不足，若本港有更多牙科衛生員專責洗牙、牙齒護理工作，將能減輕牙醫工作量，亦令能市民更容易接受牙齒護理服務。（資料圖片）

辦自資牙科衛生員課程 畢業生入職起薪逾2萬元

因應本港牙科服務人員不足，唐智強稱VTC將於明年初開辦牙科衛生護理專業文憑，培訓牙科衛生員，成為繼菲臘牙科醫院後，本港第二所培訓牙科衛生員的院校。

課程為期18個月屬資歷架構第四級，全期課程學費14萬元，首年將取錄60名學生，入學資格為文憑試五科二級，預計課程首批畢業生將於2026年暑假畢業投入市場。唐智強稱，日後課程通過評審後畢業生將可向牙醫管理委員會登記成為牙科衛生員執業，負責洗牙、牙齒護理等工作，預料畢業生入職薪酬逾2萬元，亦會設立獎學金減輕學生負擔。

他解釋，現時本港牙醫人手不足，若本港有更多牙科衛生員專責洗牙、牙齒護理工作，將能減輕牙醫工作量，亦令能市民更容易接受牙齒護理服務。為此VTC將於柴灣設立牙科中心，提供30張牙椅及相關設備供學生實習，屆時會增聘人手並計劃為合適的基層長者、學生提供免費洗牙服務，讓學生在教學人員監督下實習。

有意參與北部都會區發展 9月目標取錄千名非本地生

另外，VTC已向政府提交北部都會區大學城發展計劃，建議設立職專院校，提供高級文憑和本科課程，配合將香港發展成國際區域教育中心，方便大灣區內地生即日來回上課，毋須另覓宿舍，同時讓本地生可輕易前往內地公司實習。構思中希望提供資訊科技、工程、設計學科，至於設施則期望能與其他院校合作，興建共用圖書館、體育設施。

《施政報告》提出「職專畢業生留港計劃」，容許VTC在24及25學年取錄包括內地生在內的非本地生，入讀27個指定高級文憑，畢業後更可留港一年求職。唐智強指，學生完成2年高級文憑和工作5年後，可申請成為本港永久居民，VTC正積極向大灣區及內地多個省份宣傳，同時派員赴印尼、菲律賓等地招生，目標在9月新學年取錄1,000名非本地生，以解決本港技術人員不足問題。

VTC副執行幹事沈朝暉表示，內地生需於高考英文科獲80科才合資格申請入學，現時已接獲數百份申請，大部分來自廣東省，當中以航空、機電、工程課程最受歡迎。