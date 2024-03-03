VTC太陽能車隊世界賽遇阻　堅持逆境前行　穿越澳洲大陸收集數據

新能源車輛近年發展迅速，香港專業教育學院（IVE）工程學科去年底帶領職業訓練局（VTC）太陽能車隊，以自行研製的太陽能電動車SOPHIE 8，出戰於澳洲舉行的「世界太陽能車挑戰賽」，旅程中遇到前所未有的挑戰，包括突然無法參賽，但憑住永不氣餒的毅力，團隊完成一場超越獎牌的旅程，更將相關經驗和分析數據帶回本港，期望推動到本地太陽能車普及化。



VTC太陽能車隊以自行研製的太陽能電動車SOPHIE 8出戰於澳洲舉行的「世界太陽能車挑戰賽2023」，是團隊自2013年，第五次參加比賽。（香港專業教育學院提供）

「世界太陽能車挑戰賽」匯聚全球各地大專院校及企業等組織的太陽能車作技術較量；每兩年舉行一次，今屆賽事共有40多隊來自廿多個國家及地區的隊伍參加三個組別賽事，他們需要在六天時間內由南至北穿越澳洲大陸，距離長達3,000公里。

無法參賽備受打擊

VTC太陽能車隊是香港唯一的參賽隊伍，領隊老師之一、IVE（青衣）智慧城市創新中心與STEAM教育中心署理高級項目主任杜璟庭指出，全球天氣不穩，加上澳洲山火帶來煙霧問題，SOPHIE 8從香港運送到澳洲比賽場地的過程中，困難重重，導致SOPHIE 8未能通過大會車檢部分要求，只能進入巡洋艦（Cruiser Class）非競賽組別，團隊一度因無法進入競賽組別而士氣低落，但隊員們最終經勉勵下成功調整心態，堅持繼續完成所有測試，最終成功為SOPHIE 8爭取參與賽後巡遊的資格。

SOPHIE 8是車隊研發的第八代太陽能車，採用了多項自身研發的技術，例如馬達及馬達控制器等。作為駕駛員的IVE汽車工程高級文憑二年級生范兆軒表示，由於香港道路的限制，以及申請路面測試的過程複雜艱難，他從來沒有真正駕駛SOPHIE 8，但在澳洲能夠親自駕駛出巡，「心情既緊張又興奮」，證明團隊研發的太陽能車有能力在路面奔馳。

IVE（青衣）智慧城市創新中心與STEAM教育中心署理高級項目主任杜璟庭（後排左一）帶領SOPHIE車隊到澳洲參賽，他形容團隊一直以來的經驗，意義遠超於比賽和獎牌，更重要的是為本港的太陽能車發展奠下基石。（香港專業教育學院提供）

+ 2

跟隨主車群穿越沙漠

比賽進行期間，車隊跟隨主車群由南至北穿越澳洲大陸，由於途中需經過大片沙漠，晚上要在荒蕪的營地紮營度過，整個過程展現車隊的毅力和團隊精神，范提到賽事途中與其他車隊技術交流的經歷，例如一天比賽途中，突然收到日本隊借用零件的「求助」訊號，而台灣和澳洲隊在行車時候分別出現意外，團隊決定出動拖車，在漆黑的晚上向其他車隊伸出援手，協助各隊安全返回營地，同學們都獲得難能可貴的交流體驗。

策略組組長、IVE電機工程高級文憑畢業生鄭耀宗，負責利用天氣儀檢測風速、風向、氣溫等天氣狀況，並收集數據，用作擬定更準確的作戰策略。（香港專業教育學院提供）

觀摩世界強隊技術

IVE電機工程高級文憑畢業生鄭耀宗擔任團隊策略組組長，負責帶領組員利用天氣儀在沿路上檢測風速、風向和氣溫等天氣狀況，並收集天氣數據，用於擬定更準確的作戰策略，他相信收集所得的數據絕對有助SOPHIE日後的研究發展：「由於SOPHIE未能在香港的公路上駕駛，這些數據只有在澳洲才能收集，所有資料都得來不易，可以讓同學之後參考、練習制定策略，為未來比賽作好準備，也是我們今次參賽的重要任務之一。」

鄭亦指，今次有更多時間觀摩各個世界強隊的戰術、車輛結構和設計等，和隊員一起見識到各隊的優秀之處，有助我們汲取經驗再改良SOPHIE。

繼續為夢想奮鬥

杜璟庭形容，今次比賽的意義遠超於比賽和獎牌，比賽只佔SOPHIE團隊的其中一部分，更重要的是為本港的太陽能車發展奠下基石」，深信只要SOPHIE團隊繼續向前走，與業界保持緊密合作，分享研發成果，香港實現太陽能電動車普及化指日可待。