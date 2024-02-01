青年學院過渡性房屋歲晚送暖　為居民拍攝全家福感動92歲獨居長者

農曆新年是家庭親友團圓的節日，如果能夠拍攝「全家福」，將這份溫情記錄下來和好好珍藏，定會令團聚更具意義。不過，不少基層市民礙於工作忙碌或經濟條件所限，未能「留住美好時光」。



為此，職業訓練局（VTC）機構成員青年學院獲救世軍邀請，參與舉辦新春家庭攝影活動「留住美好時光」。青年學院學生包辦化妝、髮型及形象設計、拍攝及照片沖曬等一條龍服務，為居於屯門「齊+」@三聖過渡性房屋項目的30多戶基層家庭拍攝家庭照。

VTC機構成員青年學院早前受救世軍邀請，為居於屯門「齊+」@三聖過渡性房屋項目的基層家庭舉辦新春家庭攝影活動，青年學院學生包辦化妝、髮型及形象設計、拍攝及照片沖曬等崗位。（VTC提供）

逾50位師生踴躍參與

逾50名來自青年學院職專文憑形象設計、時裝、專業美容、髮型設計及設計及印刷媒體的50師生，於一個周日到位於屯門的救世軍「齊+」@三聖過渡性房屋，為30多戶、逾100名住戶免費拍攝新春家庭照。住戶可穿上救世軍籌集所得的全新衣物和配飾，以亮麗形象及精心打扮留下幸福印記。

帶領項目的青年學院（邱子文）首席講師翁漢明說：「收到救世軍的項目邀請後，我們僅僅用了半個月時間籌備，包括招募學生；鎖定、視察和佈置拍攝場地等。過程中，最讓我感動的是學生非常熱心、踴躍參與拍攝活動，促成五個課程能夠首次合作，協助學生展示實務技能之餘，也向社會傳遞關愛共融的訊息。」

學生一站式包辦妝、髮、服 即場沖曬「全家福」

專責為住戶「大變身」的學生蘇民鈞及高芊蕙，正分別修讀職專文憑（形象設計）及（時裝）課程，他們根據參加者的妝容及髮型，為其配襯不同色系的衣服和配飾，甚至兼任「動作指導」，教他們擺出自然溫馨的「甫士」，他們分享：「我們盡早準備，先了解參與家庭的人數和年齡組合，再搜集不同參考圖，為參與者設計不同拍攝姿勢和構圖，如溫情擁抱、笑意對望和擺出趣怪動作等，使拍攝過程更流暢。」

青年學院職專文憑（專業美容）學生（左）為92歲李伯（右）化妝，李伯大讚學生的化妝技術一流，讓他看起來神采奕奕。（VTC提供）

而髮型設計和專業美容的學生則要實踐美髮和化妝的手藝，職專文憑（專業美容）程怡心則分享，不同年紀的參與者要用不同化妝技巧，考驗功力。如長者要加深眉色，讓他們看起來更顯神采，小童則多用鮮色的唇彩，呈現其活潑動力。

青年學院職專文憑（時裝）學生高芊蕙（右）活用時尚概念，根據參加者的妝容及髮型，為其配襯不同色系的衣服和配飾。（VTC提供）

「全家福」「誕生」的最後一步落入設計及印刷媒體專業的同學手中，學生曾滢滢負責拍攝及即場沖曬相片，實踐人像拍攝、修圖遮暇及相片調色等攝影及後期製作技巧，她笑言：「我記得有個家庭收到相片後流露溫暖的笑容，不斷向我們致謝，當下令我想立即回家與家人拍一張『全家福』，傳承這份幸福。」

九旬老翁難忘熱鬧迎新年 年輕媽媽偕女兒首拍「全家福」

其中一名參與者為92歲的獨居長者李伯，因行動不便而申請入住「齊+」，由於家人早逝，他自言已很久沒有拍過「造型照」，更遑論家庭照，讓他感動萬分：「我很難有機會接觸一大班年輕人，老師和同學很細心、有愛，特意抽空跟我拍了一張大合照，讓我能夠熱鬧地迎接農曆新年。」

92歲獨居長者李伯（中間紅衫者）指老師和同學很有心，特意抽空跟他拍了一張大合照，讓他熱鬧地迎接農曆新年。（VTC提供）

身為兩女之母的Sarah帶同可愛的混血女兒參與活動。Sarah指女兒出生後，一直未有拍攝「全家福」，看到手上沖曬好的家庭照，她為之動容，「青年學院同學的化妝和拍攝技術，足以媲美專業影樓。其實坊間拍攝家庭照動輒數千元，我實在難以負擔。我很珍惜今次拍攝全家福的機會，衷心感謝他們的付出。」住戶除可帶走即場沖印的B5相片外，亦可儲存電子檔。Sarah笑言會將「全家福」設定為智能手錶的桌布，時刻記住這份溫馨與歡笑。

Sarah（前排左一）與兩位可愛的混血女兒（前排左二及左三）份外珍惜首次拍攝家庭照的機會，Sarah會將「全家福」設定為智能手錶的桌布，記住這份溫馨與歡笑。（VTC提供）

Sarah與兩位可愛的混血女兒份外珍惜首次拍攝家庭照的機會，Sarah會將「全家福」設定為智能手錶的桌布，記住這份溫馨與歡笑。（VTC提供）

「有溫度的新年」 救世軍望更多合作機會

救世軍港澳地域内閣策劃部長羅惠芳少校表示，救世軍今年以「有溫度的新年」為主題，舉辦一連串「愛·祝福」農曆新年行動，除新春家庭攝影外，亦在各區舉辦多場「暖在心」新春團年宴、聚餐活動，又會向有需要人士派發全新冬季衣物及日用品等物資。

她表示，有「齊+」住戶形容今次新春「全家福」攝影是入住以來最好的活動，並說：「救世軍一直與青年學院緊密合作，包括早前的升級再造牛仔環保袋、銀髮族時裝表演秀等，我們希望以新生代的創意和專業推動多元共融的關愛精神，並期待未來有更多合作機會。」