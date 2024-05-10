科大與北京天壇醫院簽署戰略合作協議　攜手培育醫學人才

香港科技大學和首都醫科大學附屬北京天壇醫院昨日（8日）簽署戰略合作協議，通過資源共享和優勢互補，雙方將共同培育兼具研究和臨床能力的醫學人才，推動臨床醫學和科技的結合，加快科研成果在臨床上的轉化應用，推動兩地的生物醫學和衛生健康發展。



科大校長葉玉如教授（左）與北京天壇醫院院長王擁軍教授（右）簽署戰略合作協議後合照。（科大提供）

根據協議，雙方將於年內推出重點人才培養計劃，獲選加入計劃的北京天壇醫院醫生，將以「訪問學者」身份在科大接受科研培訓。他們將有機會參與研究項目，學習最新的科研方法和技術，以提升其科研及臨床實踐能力。此外，雙方還將共同開展包括神經科學、人工智能、生物醫學工程等領域的研究，積極推動科技於臨床應用的轉化。

科大校長葉玉如教授（粉色上衣）、北京天壇醫院院長王擁軍教授（水藍色襯衣）與其他科大及北京天壇醫院代表合影。（科大提供）

科大校長葉玉如教授在簽約儀式上表示，希望透過是次合作，加強內地與香港在醫學研究及臨床領域的交流合作，培育新一代的臨床醫學人才，北京天壇醫院院長王擁軍教授亦指，希望和科大合作，「培養出既懂科研又具備臨床實踐經驗的臨床科學家，助力醫學發展」。

葉教授和一眾嘉賓交流。（科大提供）

科大和天壇醫院多年來有緊密的科研合作關係，雙方去年曾共同開發一套機器學習模型，能預測腦膠質瘤患者接受治療後的康復進程和結果，為改善病人管理策略及實施精準腫瘤治療提供新方向。