城市創科大挑戰中學組設VR工作坊體驗　參觀康復中心助設計方案

第二屆《城市創科大挑戰》現正接受報名，今屆比賽設有「山系」和「社區關愛」兩大主題，邀請學生和參加者發揮創意，運用科技設計創新方案。為協助參賽者更了解現實需要，大會將為中學組舉辦多場培訓活動。



為配合「社區關愛」副題，大會會為入隊伍安排相關工作坊，更邀請了Re:learn Education創辦人Kelvin So為導師，以VR技術讓學生體驗照顧者及被照顧者的困難及未被滿足的需求。高中組學生更可以參觀康復中心，與NGO護理人員對話，聽取前線工作經驗。機會難得，鼓勵學生立即提交方案報名參加比賽！



第二屆《城市創科大挑戰》基本資料

報名日期：即日起至5月16日

比賽題目：副題分為「山人有計」（山系）及「幫人有計」（社區關愛），只需為其中一個副題設計方案即可。

組隊人數：可以個人或2至5人組隊參加

比賽日期：參賽者於5月16日前提交創意方案簡介

有意報名可以閱讀報名攻略，並點擊連結立即報名參加城市創科大挑戰！

幫人有計（社區關愛）：促進服務管理、改善照顧者支援

第二屆《城市創科大挑戰》以「香港有計」為主題，下設「山人有計」和「幫人有計」兩大副題，各副題設有多個範圍和不同方向，鼓勵參賽者發揮創意構思科技方案。

香港社會充滿關愛和包容，香港社會服務聯會估算，2022年香港有超過112萬名照顧者。此副題獲得社會福利署支持，期望參賽者以創新科技，提升對照顧者的支援，協助他們面對日常挑戰，為社區照顧者提供更好的支援。此副題設有兩個範圍，包括「服務管理」與「照顧者的支援」。

與「服務管理」相關的方案可以針對「提供長者服務的機構」或「提供殘疾人士服務的機構」，以提高機構的服務質量和管理水平；與「照顧者的支援」相關的方案則可以針對「照顧者的社區支援」以提供全方位支援，或「促進社區和家庭凝聚力」以建立關愛社區。

「幫人有計」是第二屆《城市創科大挑戰》的副題之一，期望參加隊伍可以提交有助改善服務管理或照顧者支援的方案。（資料圖片）

設VR工作坊及參觀康復中心 助了解機構及照顧者需要

參加隊伍如選擇「社區關愛」副題設計方案並成功入圍，即可獲大會安排參加相關工作坊，工作坊分為初中組及高中組。

初中組隊伍將參加「虛擬活動體驗」，每位學生都會將分發自己的VR設備，透過觀看預先錄製的360度互動場景，學生可以體驗並了解照護者在家中照顧殘疾人士時所面臨的挑戰，從而識別被照顧者和照顧者雙方未被滿足的需求。

高中組隊伍將參加「虛擬活動體驗和康復中心參觀」，學生將會扮演看護人與復健者進行一對一的VR運動指導，亦會與康復者進行一對一的VR正念體驗。學生參加上述活動將有助他們識別被照顧者和照顧者雙方未被滿足的需求。另外，學生亦會參觀康復中心，有機會聽取現有NGO護理人員和現有技術解決方案提供者的分享，了解科技改善復健者和護理人員生活的各種情況。

即日起接受報名 立即登入網站了解詳情

比賽由即日起，至5月16日接受報名，若你有意攜手應對社會迫切的挑戰、發掘創新方案，並推動這個城市邁步向前，立即透過比賽網頁（www.citytechgc.hk）報名和了解詳情！