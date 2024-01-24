科大獲馬會3000萬成立創科實驗室　推展數據、再生生物及氣候研究

科技大學今日（24日）公布獲香港賽馬會慈善信託基金捐助港3,000萬元成立三個賽馬會創科實驗室，將分別由三位科大「傑出創科學人」教授領導，推展數據科學、再生生物學及氣候變化領域的研究。校方指項目計劃將擴大香港的創新科技人才庫，並增強本港大學在拓寬基礎研究、應用研究和將STEM知識應用於經濟和人文學科方面的能力。



科大校長葉玉如（右六）、賽馬會慈善事務部主管（豐盛耆年及長者服務）王兼揚（左五）、科大首席副校長郭毅可（左四）及其他科大高層管理人員與三位科大「傑出創科學人」教授：周曉方教授、解亭教授及蘇慧教授（左三至五）一同為三個賽馬會創科實驗室揭幕。（科大提供圖片）

科大今天舉行實驗室開幕典禮以感謝馬會慈善信託基金的支持，三位科大「傑出創科學人」教授分別介紹他們的研究重點和創科實驗室發展計劃。校長葉玉如教授表示，非常榮幸能夠與馬會保持長期合作夥伴關係，共同培養STEM人才及推動香港的教育和科技發展。

科大計算機科學及工程系講座教授兼系主任周曉方將領導賽馬會「數據科學基礎」創科實驗室。該實驗室將研究數據科學的基礎議題，開發用於數據質量管理和高級數據分析的算法、實用工具和可部署系統，並將研究成果應用於智能交通系統、潔淨能源和電子健康等各個領域，以解決現實世界的問題。

生命科學部講座教授解亭將帶領賽馬會「再生生物學」創科實驗室。解表示，該實驗室將專注於研究幹細胞與其生長環境之間的相互作用，並建立人工環境促進組織再生和延緩衰老；實驗室亦會透過探討視網膜神經退行性疾病的發病機理及擴增人類視網膜幹細胞，為該病開發基因和幹細胞療法。

土木及環境工程學系教授蘇慧將領導賽馬會「對流與降水」創科實驗室，旨在提高對極端降水的理解和預測能力。透過數據分析和模型模擬，該實驗室將改善對流和降水過程的模型表示，使降水預測更加準確，以幫助決策者更好地應對極端天氣，從而為香港及周邊地區的社會經濟發展做出貢獻。