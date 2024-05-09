港大醫學院重組臨床見習課程　改為連續48周　增癌症醫學專修

港大醫學院修訂及更新其內外全科醫學士課程，並在今年10月起推行。新改革將加強醫療專業所需的核心知識及能力，並重組臨床見習課程，加入癌症醫學專修。新改革下，醫科生再不再有兩輪見習，而是改為連續48周的見習，而其中8星期為癌症醫學專修。



港大醫學院助理院長李珮華今日（9日）解釋，以往分兩輪見習，每次見習的時間短，「每日都上緊唔同（科）嘅嘢」，新改革可以讓學生在每個專科逗留的時間長些，學習體驗會較好，至於增加癌症醫學專修則是回應人口老化的趨勢，希望學生可以掌握相關病徵及作出相應檢查及轉介。



48星期平均在內科、外科及生命周期教育見習

港大醫學院公布，修訂及更新其內外全科醫學士課程。新改革在今年10月起推行，將加強醫療專業所需的核心知識及能力，增加醫科生較掌握基本知識，如照顧病人安全等，另亦會在課程加入科技元素，如遙距醫療及沉浸式自學解剖等。

新改革下，醫科生再不再分四年級及五年級兩輪的見習，而是改為連續48星期在內科見習、外科見習及生命周期教育，每16星期會有一次輪轉，而其中在生命周期教育中會有8星期為癌症醫學專修。

舊制見習8至9星期輪轉一次專科 時間短又可能重複

李珮華解釋，以往課程會分為初階和中階見習，分別在四年級及五年級見習27星期及24星期，意味着每8至9星期就要輪轉一次專科，學生在每個專科見習的時間短，「每日都上緊唔同（科）嘅嘢」，而且兩輪的見習學習的東西或會有重覆，「學過嘢可能好相似，變咗學過再學」，而新改革則整合了臨床見習課程，可以讓學生在每個專科逗留的時間長些，學習體驗會較好。

此外，學生除了會被安排到瑪麗醫院見習外，亦會安全到其他屬港島西聯網的醫院、兩私家醫院養和醫院與港怡醫院及不同的地區康健中心或康健站實習，以深化基層醫療、預防醫學及醫療體系行醫的概念。

李珮華解釋，以往每8至9星期就要輪轉一次專科，學生在每個專科見習的時間短。（歐嘉樂攝）

加入8星期癌症醫學專修以應對人口老化

之前分兩輪見習，總見習時期為51星期，新改革變相學生少了三星期見習，亦沒有了以往初階和中階見習之間的空檔可以稍作休息。李珮華表示，時間並非此次改革重點，而是希望改善學生學習體驗，強調學生不會因改革而學少了知識。

至於為何在課程加入8星期的癌症醫學專修，她表示，比起以往相關知識學生需在不同專科中學習，新課程可以讓學生融會貫通掌握五種最常見癌症的病徵，並作出相應檢查及轉介，亦回應人口老化的趨勢。

至於完成見習過後並修讀「助理實習醫生預備課程」，醫科生則要參與助理實習醫生培訓，提早一年讓醫科生成為臨床團隊的一部分，於醫護人員的指導下參與臨床程序及紀載臨床紀錄。李珮華指，以往亦有相關課程，惟只限醫科生在內科培訓，在2026年起則可以到七個專科培訓，包括內科、外科、兒科、婦科、家庭醫學、精神科及急症。

港大醫學院曾承諾每年「75%學額經大學聯招（JUPAS）取錄」，惟連續7年未達標，至於未來會否調低相關目標，李珮華未有正面回應，僅指醫學院歡迎有志學醫者報讀，並指好的學習往績對未來從醫重要，因此反映學生對自己有要求，有良好學習態度。她續指，未來醫科生是需要照顧是市民的健康，而每位市民都希望治療自己的醫生有最好的醫學知識。