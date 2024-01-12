流感新冠夾擊｜何栢良籲出門戴口罩　料兒童及長者住院需求急增

香港踏入冬季流感期，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（12日）在電台節目表示，本月踏入流感高峰期是預期之內，但料5歲以下兒童及65歲以上長者住院需求會上升，提醒家長要提早帶兒童接種疫苗，長者如未接種也要盡早接種。



他又坦言，預防措施「來來去去都係嗰啲措施」，包括要戴口罩、接種疫苗，接下來能預料流感及新冠病毒活躍，呼籲市民外出時佩戴口罩，「一出門口就戴返口罩，加強自己個保障，減少其他人染咗病，傳到畀自己嘅機會。」



港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，香港以往冬季均會爆發流感，高峰期均在1月時間，本月流感指標上升、超逾基線，進入流感高峰期也是預期之內。同時，新冠指標也有所上升。

何栢良續指，據當局資料，因流感住院病人，5歲以下兒童住院人數升得特別快，比過往為高，料未來會上升得更快，兒科病床需求會急增。

何栢良又指，一般成年人感染後，大多5至7日可康復，但兒童、或65歲以上長者，特別是有長期病患者的長者，很多人在感染後，會影響其原有長期病會受影響、甚或出現併發症而要住院，估計未來除卻兒童，65歲以上長者的住院需求同樣會上升。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，接下來能預料流感及新冠病毒活躍，呼籲市民外出時佩戴口罩。（資料圖片）

提到峰值問題，何栢良指每季流感爆發期維持多久無精準方法去預計，但從過往爆發歷史，在新冠之前五年，平均冬季流感爆發期約14星期，由流感指標超逾基線至達到頂峰約4至5星期，其後會在頂峰持續一段時間後回落，有時周期僅8星期，但20星期的也有出現過。

他補充，周期長或與不是單一爆發，有一浪接一浪的爆發，「先爆A流感，轉爆B流感，整個爆發期就會長。」他參考內地數據指，本港也有機會出現一浪接一浪的爆發，爆發時間或會因而比較長。

何栢良指在預防措施上「來來去去都係嗰啲措施」，包括要戴口罩、接種疫苗，希望長者或兒童盡快接種疫苗。（資料圖片）

何栢良指出，在預防措施上「來來去去都係嗰啲措施」，包括要戴口罩、接種疫苗，而這兩者成效均不錯。他指出，不同高危群組有逾8成的疫苗接種率，才能建立社區免疫屏障的水平，現時接種率雖有上升，惟仍未足夠，仍要繼續接種。提到公院壓力時，他也指明現時公院最大困難是人手，如要加開新設施應付重症、或兒童住院的需要，在安排上不容易，希望長者或兒童盡快接種疫苗。

他在節目上也指出，接下來能預料流感及新冠病毒活躍，呼籲市民外出時佩戴口罩，如自身已感染可藉以保障他人，自身無病則在公共場所可藉口罩預防感染，「一出門口就戴返口罩，加強自己個保障，減少其他人染咗病，傳到畀自己嘅機會。」