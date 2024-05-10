城大與全球多間大學簽合作備忘錄　助學生海外交流探索合作機會

城市大學近期與多間國際知名大學簽署合作備忘錄，繼早前和南非約翰內斯堡大學結盟後，近日再與英國劍橋大學多個學院、學系，以及英國埃克塞特大學簽署合作備忘錄，促進雙方在各個層面的合作交流，城大本科生未來更有機會在劍橋大學露西．卡文迪許學院修讀一年，作為城大本科課程一部份。



城大校長梅彥昌教授（左二）和露西．卡文迪許學院院長Madeleine Atkins女爵士（右二）教授簽署合作備忘錄。（城大提供）

城大於5月3日和劍橋大學工程學院、化學工程及生物科技系，以及露西．卡文迪許學院，簽署合作備忘錄，探索教育、研究發展和研發成果商品化的機會，城大學生將來更有機會在露西．卡文迪許學院修讀一年，成為城大本科課程的一部份。

城大代表團與英國埃克塞特大學管理團隊會面。（城大提供）

同日城大和英國埃克塞特大學簽署合作備忘錄，兩校同意共同探索學術和研究合作機會，以促進人才和機構協作，加強兩校的學者、研究人員和行政人員在學術或訓練活動的交流，以及分享學術信息和知識。

城大副校長（人才及國際戰略）李文榮教授和約翰內斯堡大學署理副校長（研究及國際化）Sarah Gravett教授簽署合作備忘錄。（城大提供）

早於4月23日，城大和約翰內斯堡大學簽署合作備忘錄，促進雙方在學術交流方面的全面合作，開展學者、研究員和行政人員間的交流活動，並探索學生交流、合辦學位課程或培訓課程，以及在雙方均感興趣的項目進行學術研究合作的可能性。

城大目前和21間英國羅素大學集團的院校合作，包括劍橋大學、牛津大學、格拉斯哥大學及埃克塞特大學。