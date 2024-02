城大目標孵化600間深科技初企　年內成立數碼醫學研究院研新技術

城市大學校長梅彥昌今日(20日)表示,大學以創新科技為未來發展方向,如在今年一月設立了香港首間創新學院,創新創業計劃HK Tech 300已超越創造出300間初創企業目標,並向600間目標前進。學院亦提供四個課程,培育年輕企業家、孵化深科技企業。校長亦稱大學今年內會設立數碼醫學研究院,以增加數碼醫學方面的研究及幫助醫療人員與時並進及接受相關培訓。



香港城市大學今日舉行新春傳媒午宴。(洪芷菁攝)

梅彥昌出席新春傳媒午宴致辭時表示,大學將以創新科技為未來發展方向,例如今年一月設立香港首間創新學院,致力透過深科技(Deep technology)推動創新項目,例如創新創業計劃「HK Tech 300」,不過,他指將要改稱為「HK Tech 600」,因大學已經完成並超越創造出300間初創企業的目標,未來朝著600間初企目標前進,大學亦將專注發展深科技初創企業,配合香港經濟發展。

開設博士、碩士和本科創新學術課程

他表示,創新學院開設不同學術課程,如「創新創業博士」課程,適合希望同時做研究及在創新科技領域創業的人士;「創新創業理學碩士」課程,目標是創建大量的初創企業;「研究生創新創業啟航(GRIT)」課程,幫助研究人員和研究生將其研究成果轉化為深科技新創公司;以及海外創業科技創業家計劃(STEP),為本科生提供在世界各地接受創業教育,包括法國、澳洲、瑞士、加拿大等國家。

城市大學校長梅彥昌今日(20日)表示,大學以創新科技為未來發展方向,如在今年一月設立了香港首間創新學院。(洪芷菁攝)

設數碼醫學研究院 計劃與新加坡、以色列大學合作

梅彥昌提及,學校雖然沒有成立醫學院,但今年內會設立數碼醫學研究院(Institute of Digital Medicine),以不同科技幫助醫療實踐。他解釋疫情期間,不論新加坡、香港或美國、以色列,均面臨醫院設施使用超負荷的障礙,而今時技術容許無論是治療或診斷都能在醫院以外的地方進行,目標是增加數碼醫學方面的研究,及從世界各地引入不同技術,幫助醫療人員與時並進及接受相關培訓。他表示,計劃與新加坡的大學醫學院、以色列的希伯來大學合作,亦著眼於自美國、歐洲的國際合作夥伴。

他表示:「我不希望城大成為第二個港大、第三個港大,我希望城大可以成為第一個城大。」(I dont want City U to be HKU(港大) number 2,HKU number 3, I want City U to be City U number 1.」)