城大女生出席聯合國會議為婦女權益發聲　倡優化託兒服務釋勞動力

香港城市大學（城大）一直致力提倡性別平等，早前提名兩名女學生參與聯合國婦女地位委員會第68屆會議，在3月11至22日遠赴美國紐約聯合國總部發表演講，為爭取婦女權益發聲。當中主修機械工程的四年級學生黃冉翹，在演講中指出香港一般家庭缺乏優質幼兒託管服務，可透過「在職母親」與「家庭主婦」共建互助網絡，釋放兩者的勞動力，以解婦女貧困問題。黃同學又提到因為自己是基層家庭及於單親家庭長大，所以熱衷於爭取婦女就業權益。



城大機械工程系4年級生黃冉翹早前在聯合國婦女地位委員會第68屆會議發表演講。

出身草根、在屋邨長大的黃同學直言，自己從小由母親獨力照顧，成長時見到母親只可應徵兼職工作，深感「在職母親」及「家庭主婦」在社會上未必得到太大重視，故想借助於聯合國婦女地位委員會會議發聲，道出她們所遇到的難處及提出建議以改善情況。

黃同學在聯合國總部發言時指出，現時香港政府雖有「鄰里互助計劃」，但她形容本港託兒服務仍供不應求，約40名嬰孩爭取1個託兒位，故提議兩個組別的母親可共建互助網絡，連繫在職母親及有擁有豐富育兒經驗的家庭主婦，聘請家庭主婦代為照顧幼兒，讓在職母親可安心全職工作，同時釋放兩個組別的勞動力。同時，她希望政府可加大資助力度，優化幼兒託管服務；非政府組織亦可舉辦一些託兒技能工作坊，加大託兒市場人才供應。

總結聯合國之旅，黃同學深感興奮，直言母親也為她自豪。她續指：「在會議期間，我們不但有機會出席各類官方活動，更可參與不同國家組織舉辦的平行活動。能夠接觸及討論婦女權益議題，令我們眼界大開。我非常感謝城大提供的寶貴協助和支援。」

對於香港女生常被稱「港女」，黃同學覺得不同情景有不同說法，在褒義層面是形容一種時尚態度，如High-tea，是一個正常的形容詞。她希望在未來，社會透過大眾教育可以撇除「男主外、女主內」的概念，不同性別能夠有平等的家庭角色，最終冀望能跳出男性與女性的性別框架。