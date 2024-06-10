都大宣布大學架構變動　任命2名教授擔任副校長

因應大學策略性發展，進一步提升策劃及管理能力，都會大學宣布管理層架構變動，委任區啟明教授為副校長（策略規劃），以及鄺志良教授為副校長（行政及機構發展），他們將分別於今年7月1日及9月1日履新。



都大校長林群聲教授祝賀二人委任，讚揚區教授及鄺教授是傑出的學者和管理人員，擁有豐富的專業知識及行業人脈，對大學貢獻良多，深信他們能推動大學發展更上層樓。



新開設的副校長（策略規劃）職位，將由區啟明教授擔任，領導中國內地及國際事務、策劃及分析、創新倡議（包括應用科學大學）等範疇，以及監督大學相關附屬公司的運作。區啟明教授為李兆基商業管理學院（商學院）院長，服務大學近29年。

今年9月1日起，原有副校長（資源及發展）一職將改為副校長（行政及機構發展），由鄺志良教授擔任，領導校園設施管理、財務、人力資源、資訊科技及大學圖書館等事務。鄺志良教授現為都大人文社會科學院院長，服務大學逾28年

另外，現任副校長（研究及學生發展）郭予光教授的職銜將於今年9月1日起更改為副校長（研究及拓展），管理教與學發展、發展及校友事務、公共事務、研究及知識轉移和學生事務等。

此外，現任副校長（資源及發展）呂汝漢教授將由今年9月1日起出任校長高級顧問，繼續監督新校舍發展、學生住宿等項目，直至2025年初榮休，林校長對呂教授就任副校長期間完成多項工作及傑出貢獻深表感謝。