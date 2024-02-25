都大籌備成首間應用科學大學　校長林群聲：不代表會降低收生標準

都會大學校長林群聲昨日（24日）於港台節目《香港家書》表示，目前正籌備正式成為應用科學大學。他指這不代表要降低收生標準，又深信都大定能擔當關鍵角色，並承擔起先行者角色，不忘大學宗旨及初心，以推動應用科學大學普及化。



都大正籌備正式成為應用科學大學。（香港都會大學提供）

林群聲：都大定能擔當關鍵角色

林群聲於港台節目《香港家書》提到，特區政府早前邀請符合發展為「應用科學大學」資格的自資大學提交申請，而都大目前亦正在籌備成為應用科學大學。林群聲為此感到非常興奮，並指出自己三年前出任都大校長時，已為大學定下了三大目標，包括為學生提供優質的教育、協助學生規劃及發展事業、及培育學生成為有承擔的良好公民。

他表示，都大一直提供貼近市場趨勢及滿足行業需求的專業課程，其中絕大多數都是應用型，並且與業界有緊密聯繫，因此有信心絕對可以「幫到手」，為香港發展應用科學大學獻出一分力。

他也強調，發展應用科學大學並不代表降低收生標準，並指出現時香港不少大學提供的課程，都與應用科學大學的理念貼近，只是缺乏一個清晰的方向。而現在就由政府牽頭推動，增撥資源發展，帶動本港有志成為應用科學大學的高等教育院校組成聯盟，就應用科學大學定立更加清晰、聚焦的發展路向，甚至與世界各地的應用科學大學合作，互補長短，更有利應用科學大學在港發展。

他深信都大定能擔當關鍵角色，並可作為全港最具規模的自資院校、唯一具備自我評審資歷的自資大學，因應社會需要，靈活開辦課程。

香港都會大學校長林群聲昨日（24日）於港台節目《香港家書》表示，目前正籌備香港都會大學（都大）正式成為應用科學大學。（資料圖片/馬煒傑攝）

發展應用科學大學宜打破社會固有觀感

政府在於去年《施政報告》曾提出在港發展應用科學大學，林群聲認為，此可反映其推動職專教育的決心，同時又認為要成功發展應用科學大學，先要打破普羅大眾，特別是家長們對職專教育的一些固有觀感，以為職專是「讀不到其他大學才讀」、「次一等的選擇」，目的只是訓練技工。

他提到根據歐洲的經驗，應用科學大學廣受歡迎，與其他大學並駕齊驅。在這些國家，不少學生於高中時，已鎖定目標，入讀應用科學大學，發展其心儀事業，並形容為「行行出狀元」，是次香港推動應用科學大學發展，是一個良好契機讓教育界、家長、同學，以至全社會，了解應用科學大學的重要性，只要各方都重視，願意投入資源，一起努力，一定能夠提高職專教育的認受性，從而為香港培育優秀人才。

都大積極與業界商討開辦新課程

他又指，都大下學年會開辦全新的「新音樂及互動娛樂」及「建築管理及工料測量學」學位課程，就今次政府推動發展應用科學大學，目前正積極與業界商討，考慮開辦一些新課程。

他認為，應用科學大學可以為學生提供一條明確的事業發展路徑。在入讀時，大概對該學科有一定認識或興趣，知道將來畢業後在哪個行業、哪個方向發展；當尋求實習機會時，亦很清楚自己應尋找哪類型工作。畢業時，已對該行業有相當了解，極大機會獲聘於行業繼續工作，不愁前路。

他表示，全新的應用科學大學對於教育界是機遇，亦是挑戰。除了需要資源配合，亦有賴院校互相合作，齊心提升職專教育在社會的地位，又稱「萬事起頭難」，都大願意承擔起先行者角色，不忘大學宗旨及初心，對優質且適切教育的承諾，推動應用科學大學普及化，為莘莘學子提供更多元化的升學和就業出路。