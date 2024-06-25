恒大研發線上線下同步參觀展覽　助參展商分析訪客喜好習慣

都市人面對資訊膨脹的社會，固然希望足不出戶也能接收到不同的資訊。恒生大學決策科學學院成功開發全港首個結合線上線下的「元宇宙智能展覽管理系統」，線上訪客可透過製作「虛擬替身」進入元宇宙平台參觀展覽，也有助親臨展覽現場的入場人士準確前往攤位。這個系統將有助未能親臨現場的訪客參觀展覽及參展商分析訪客的喜好、消費習慣等，而系統已應用於2024數字經濟峰會。



項目負責人、恒大供應鏈及資訊管理學系副教授何道森。（左三）（盧嘉傑攝）

項目負責人、恒大供應鏈及資訊管理學系副教授何道森表示，訪客只需要開啟手機瀏覽器就可以加入，並不需要下載任何程式。訪客先在網上填上個人資料及相片製作個人化卡片，生成「虛擬角色」參展。展覽過程中，角色可以如正式參觀展覽一樣，參觀攤位、詢問及與其他參展人士線上聊天，包括以文字或語音聊天，甚至交換電子卡片。另外，亦參與講座，並參與即時提問，與現實無異。

線上訪客可與其他參展訪客互相認識。（盧嘉傑攝）

至於出席實體展覽的訪客，只要戴上智能標籤及拿著手機，系統即根據其個人喜好，以室內定位技術配合擴增實境技術（AR）帶領他們參觀相應的展區。何博士強調，今次運用了Ultra Wideband作室內定位技術（IPS），精確距離達10cm以下，能準確定位每一展區及攤位的位置。

恒大供應鏈及資訊管理學系副教授何道森即場示範室內定位技術配合擴增實境技術（AR）帶領前往攤位。（盧嘉傑攝）

何道森表示，系統會在活動完結後收集相關數據，讓參展商了解參觀者的性別、年齡等基本、展區逗留時間等作分析，用作改善下一次活動的安排。至於系統的應用層面，何道森表示系統將來可用作商業化，例如超級市場等零售業，商戶可透過觀察客人的喜好，調整營銷方針。